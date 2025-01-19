Зеленський запровадив нові санкції: під роздачу потрапили Шуфрич, Бойко і не тільки (список)

Низка українців втратила держнагороди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію санкції РНБО. Під них потрапили пропагандисти та зрадники.

Про це глава держави повідомив під час свого чергового відеозвернення. У рамках санкцій зазначеним особам заблокують активи, обмежать можливість торгових та інших операцій, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки тощо. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну", — заявив глава держави.

Хто у списку санкцій

В указі №38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:

Нестора Шуфрича (нардеп, підозрюється у держзраді);

Євгена Горохова (науковець, екс-депутат Донецької обласної ради);

Леоніда Байсарова (екснардеп);

Олександра Однораленка (поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України);

Леоніда Литвинова (екснардеп);

Євгенія Мураєва (екснардеп, підозрюється у держзраді);

Олега Волошина (колишній нардеп, отримав підозру у держзраді);

Петра Симоненка (лідер забороненої в Україні комуністичної партії);

Костянтина Григоришина (російський бізнесмен);

Сергія Карякіна (шахіст-зрадник);

Ружени Рубльової (актриса-колаборантка);

Вадима Писарєва (артист балету, колаборант);

Іллі Резніка (член Російської академії мистецтв);

Василя Герелла (російський оперний співак, заслужений артист України);

Світлани Крюкової (ексзаступниця головреда підсанкційного видання "Страна").

Зеленський додав, що також продовжать позбавляти державні нагороди зрадників. Він підкреслив, що звання Герой України заслуговують "тільки ті, хто справді життя присвячує Україні".

В рамках нового пакета санкцій державних нагород також позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка, який мав звання Героя України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський 19 вересня підписав указ про чергові санкції проти Росії та союзних Кремлю режимів. Під обмеження потрапили шість фізичних осіб та понад 40 юридичних осіб з РФ, Китаю та Ірану.