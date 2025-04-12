Несмотря на пребывание в СИЗО: скандальный нардеп Шуфрич зарегистрировал в Раде новый законопроект, о чем он

Шуфрич указан единственным инициатором документа, при этом карты законопроекта все еще нет

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич, проходящий подозреваемым в уголовном производстве о государственной измене и находящийся под стражей в СИЗО, при всем этом 11 апреля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13169. Документ предусматривает "усовершенствование защиты прав национальных меньшинств" в Украине.

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады. Он называется "О внесении изменений в Закон Украины "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины" и некоторых других законодательных актов Украины по усовершенствованию защиты прав национальных меньшинств (сообществ) по использованию официальных языков Европейского Союза для содействия европейской интеграции Украины", Шуфрич указан единственным инициатором. Карточки документа на сайте все еще нет, поэтому о чем именно этот законопроект – точно неизвестно.

"Учитывая, что он или есть или был сопредседателем группы дружбы с Венгрией, то есть ощущение, что именно по этой теме", — прокомментировал документ нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Что известно о деле Шуфрича

Правоохранительные органы установили, что Шуфрич и его бывший помощник Вячеслав Черепаня вместе с другими доверенными лицами после оккупации полуострова Крым россиянами в 2014 году обеспечили регистрацию недвижимости по законам РФ. Нардеп приобрел это имущество еще в 2013 году. Кроме этого, в 2016 году для охраны этого имущества на ВОТ обвиняемые подписали договор с Росгвардией в Крыму. Затем они передали и перечислили Росгвардии РФ более 648,7 тыс. рублей за охрану имущества.

В сентябре 2023 года Шуфричу объявили подозрение в деле о государственной измене, с того момента он находится под стражей. По материалам дела, Шуфрича завербовала ФСБ РФ. Он выполнял задачи одного из бывших заместителей секретарей СНБО, который в 2014 году уехал в Москву. В своих выступлениях и интервью нардеп публично поддерживал и озвучивал нарратив России, проводя подрывную деятельность против Украины. Шуфрич был за пророссийское будущее Украины. И даже после оккупации территорий Украины депутат не изменил взглядов и поддерживал пропаганду Кремля.

При этом 27 декабря 2024 года суд разрешил Шуфричу выполнять депутатские полномочия даже находясь в СИЗО. Судья аргументировал решение тем, что Шуфрича, мол, еще не признали виновным и не лишили мандата. К счастью, суд хотя бы отклонил требование нардепа разрешить ему участвовать в пленарных заседаниях Рады.