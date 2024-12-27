Шуфрича будуть з СІЗО возити на засідання Ради? Депутат показав ухвалу суду

Наразі Шуфрич перебуває в СІЗО

Народного депутата Нестора Шуфрича, який наразі перебуває у СІЗО, нібито зобов'язали виконувати свої депутатські повноваження. Він начебто має відвідувати засідання Верховної Ради.

Про це пише нардеп партії "Європейська солідарність" (ЄС) Олексій Гончаренко, посилаючись на ухвалу Шевченківський райсуд.

"Здобули! Шевченківський райсуд зобовʼязав СБУ забезпечити виконання Нестором Шуфричем депутатських повноважень", — пише нардеп.

При цьому наразі Шуфрич перебуває у СІЗО, тому у Гончаренко виникло питання, як саме депутат потраплятиме на засідання Верховної Ради. Якщо його дійсно возитимуть з ізолятора до ВР, то це буде ще те шоу, каже Гончаренко.

"Може вже викинемо Шуфрича і всю опзж-шайку з Ради??! 2,5 роки в Раді лежить мій проєкт постанови про це! Владо! Ну годі вже з ними терти, домовлятися і ганьбитися перед українцями!" — пише депутат ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2023 Шуфричу оголосили підозру. За матеріалами справи, його завербувала ФСБ РФ. Він виконував завдання одного із колишніх заступників секретаря РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.

А вже 5 вересня поточного року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив у своєму Telegram-каналі, що в СІЗО нібито помер Шуфрич. Проте пізніше він написав, що ця інформація не підтвердилась.

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