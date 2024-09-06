Шуфрич вперше виступив після чуток про свою смерть: що він сказав (оновлено)

Суд має обрати йому запобіжних захід

Народний депутат Нестор Шуфрич, який із вересня 2023 року перебуває у СІЗО за обвинуваченням у держзраді, написав заяву в Державне бюро розслідувань на слідчих. Він стверджує, що йому нібито 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції.

Про це він заявив у суді, який має сьогодні, 6 вересня, обирати йому запобіжний захід, пише Суспільне. Термін дії тримання його під вартою спливає в 00 годин 7 вересня.

UPD: Шуфрич пробуде під вартою до 04.11.2024 згідно з новим рішенням суду.

"Вісім місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Була проведена тиждень тому повноцінна глибока операція. Виправили дві грижі… Це має певні ускладнення у зв'язку з забезпеченням роботи шлункового тракту. Те, чого можна було уникнути, сталося. Ми такі дії вважаємо тортурами", — заявив Шуфрич.

Він повідомив, що його захист звернувся до ДБР щодо притягнення до кримінальної відповідальності слідчих. Нардеп заявив, що почувається погано. Шуфрич розповів, що просив долучитися до засідання суду сьогодні онлайн, але йому не дозволили.

Як відомо, 5 вересня екснардеп Ігор Мосійчук повідомив у своєму Telegram-каналі, що в СІЗО нібито помер Шуфрич. Проте пізніше він написав, що ця інформація не підтвердилась.

Нагадаємо, у вересні 2023 Шуфричу оголосили підозру. За матеріалами справи, його завербувала ФСБ РФ. Він виконував завдання одного із колишніх заступників секретаря РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.