"Ефект Келлога"? Чому насправді Росія не атакувала Київ під час візиту посланця Трампа

Чи пов'язаний візит Келлога в Київ та відсутність обстрілів, українці зможуть дізнатися вже найближчої ночі

В понеділок, 14 липня, до Києва прибув спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог. У столиці він затримався лише на кілька днів, за цей час РФ жодного разу не здійснила масованого дронового чи ракетного обстрілу столиці. Хоча до цього повітряні тривоги у столиці лунали практично кожної ночі.

Чи дійсно росіяни боялися завдати ударів через присутність офіційного представника Штатів? Або, можливо, так на росіян вплинули останні заяви Дональда Трампа? "Телеграф" звернувся до експертів, аби знайти відповіді на ці питання.

Кіт Келлог з головним рабином України

Обстріли Києва: статистика "до візиту"

У ніч на 4 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Ворог завдав удару по житлових кварталах столиці. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, зафіксовано руйнування будинків та інфраструктури. За словами мера столиці Віталія Кличка, станом на ранок 4 липня кількість постраждалих сягнула 23 осіб. 14 із них госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно. Серед поранених — 10-річна дівчинка.

У ніч на 7 липня російські ударні безпілотники атакували Київ. Протиповітряна оборона успішно знищила повітряні цілі, однак уламки збитих дронів впали в кількох районах міста та спричинили незначні пошкодження.

У ніч на 10 липня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Київ. За попередніми даними, ворог випустив по столиці сотні дронів-камікадзе "шахед" та балістичних ракет типу "Іскандер".

Наслідки обстрілів були зафіксовані у п’яти районах столиці, а КМВА повідомляла про щонайменше 16 поранених та двох загиблих. Уламки снарядів спричинили пожежі, пошкодили житлові багатоповерхівки, інфраструктуру, автомобілі – в одному з районів майже повністю було знищено амбулаторію медичного центру.

Розмова Трампа та Путіна як передумова обстрілів

Публічне декларування США прагнення до миру, заява про діалог із Путіним і наступна масована атака — уже стали звичними для українців. Після розмови Путіна з Трампом 14 червня Кремль заявив про готовність "повернутись до переговорів після 22 червня". Уже в ніч з 14 на 15 червня росіяни атакували Кременчук наймасштабніше за весь період повномасштабної війни, завдавши ударів одразу трьома типами ракет: крилатими, балістичними й гіперзвуковими "Кинджалами". Під обстріл потрапили обʼєкти енергетики, сільського господарства й житлова інфраструктура.

Наступна розмова Трампа і Путіна, яка відбулась 3 липня, також не принесла жодної конкретики. Трамп висловив невдоволення результатами переговорів, а Путін знову говорив про "першопричини конфлікту", не відмовляючись від вимог до України. Вже через добу — 4 липня — РФ застосувала 550 засобів повітряного нападу, вдаривши по Києву: постраждали житлові райони, виникли численні пожежі, серед поранених — 10-річна дівчинка.

Про те, що ці обстріли можуть бути безпосередньо пов’язані з комунікацією між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним, написав відомий блогер Роман Шрайк. За його словами, Путін міг сприйняти слова Трампа як особисту образу або прояв тиску, що й призвело до посилення ударів по українській території.

"Я так розумію, останні обстріли відбуваються в рамках з’ясування відносин між Путіним і Трампом, тому що Росія явно залізла в запаси дронів, щоб забезпечити дві великі атаки поспіль", — написав Шрайк.

На думку Шрайка, така активність може свідчити про неформальну відповідь Кремля на сигнали з Вашингтона та одночасно про намагання Путіна зберегти свою позицію у переговорах з позиції сили.

Чи пов’язана відсутність масованих обстрілів Києва з візитом представника Трампа — думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що прямий зв’язок між візитом Кіта Келлога до Києва та тимчасовим затишшям у російських ударах по столиці довести складно. Про це він сказав у коментарі "Телеграфу", відповідаючи на запитання, чи могла присутність представника Дональда Трампа вплинути на рішення Кремля утриматися від ударів по Києву.

"Таким питанням ви змусили мене, скажімо так, залізти в голову Путіну. І подумати: а що він вирішив? Чи він вирішив зімітувати, мовляв, та не обстрілюю я Київ, це все вигадки, це все українська пропаганда. Або насправді там була зовсім інша історія і Київ не був в оці дні в планах щодо обстрілів", — сказав Коваленко.

Олександр Коваленко

Він зазначив, що в період присутності Келлога в Україні повітряні тривоги в Києві все одно лунали, дрони пролітали в напрямку столиці, але цілей безпосередньо в Києві не було. За його словами, така ситуація не є унікальною, і дрони регулярно облітають Київ, прямують на захід країни, інші регіони. Збіг із візитом американського радника Коваленко назвав радше випадковістю, ніж спланованою акцією:

"Хоча це дійсно збіглося з візитом Келлога. І тут виключно казино: або чорне, або червоне, або дійсно це імітація Путіна поки був Кіт Келлог, або ні. Келлогу треба було б залишитись в Києві ще на два тижні хоча б — і тоді б ми могли з упевненістю сказати, чи є Кіт Келлог захисним щитом для столиці України", — додав експерт.

Водночас він нагадав, що останній масований удар по Києву відбувся перед візитом Келлога, і потенціал для подібної атаки Росії доводиться відновлювати близько тижня-півтора. У проміжках російські сили завдають масованих ударів по інших містах України, що й спостерігалося упродовж останніх днів.

"По графіку завдавання масованих, концентрованих ударів саме по Києву, Келлог знаходився якраз після одного з таких ударів. А на відновлення потенціалу для нальоту потрібно десь приблизно тиждень-півтора", — пояснив Коваленко.

У відповідь на запитання, чи може Келлог після візиту до Києва повідомити Трампу, що масштабних атак на столицю немає, Коваленко відповів однозначно:

"Ні, він такого не скаже, він достатньо поміркована та розумна людина. Кіт Келлог взагалі відрізняється від оточення Дональда Трампа досвідом і поміркованістю", — сказав Коваленко.

Кіт Келлог в Києві

На його думку, саме тому добре, що українським напрямком займається Келлог, а не Стів Віткофф: останньому довірили Іран.

"Окрім всього іншого — фактаж, обстріли, пожежі, руйнування — все це в ЗМІ з’являється. Ну і не забуваємо, що донька Келлога мешкає в Києві і є свідком усього того, що відбувається. Тому Кіт Келлог точно не скаже нічого подібного Дональду Трампу. Його візит був пов’язаний із зовсім іншою задачею — це узгодження та консультації щодо постачання озброєння", — пояснив Коваленко.

У коментарі щодо можливої реакції США на масований обстріл Києва, якщо такий би стався під час перебування в столиці Кіта Келлога, Олександр Коваленко висловив думку, що радикальних змін у політиці Вашингтона це б не спричинило:

"Максимум, що могло б бути — це відмова від 50 днів відкладених тарифів. Цей процес міг би пришвидшитись, і Трамп міг би ввести тарифи раніше. Але нічого більш масштабного, ніж те, що ми вже почули, я не очікував би", — зазначив Коваленко.

Водночас він наголосив, що навіть нинішні обсяги підтримки з боку США вже є суттєвими:

"Від цієї адміністрації ми вже почули як мінімум про обсяг продажу зброї на 10 мільярдів доларів, на який вона готова. Це вже непогано".

Політолог: після заяв Трампа Кремль змінив тон і почав уникати обстрілів Києва

Політолог Олексій Якубін вважає, що візит радника Дональда Трампа Кіта Келлога в Україну та реакція самого Трампа на дії Путіна могли вплинути на тактику Кремля. Про це він сказав у коментарі "Телеграфу".

"Я думаю, що є певний зв’язок між присутністю Кіта Келлога в Україні та тим, як поводить себе Росія", — заявив Якубін.

За його словами, останнім часом Трамп не один раз висловлював роздратування діями Путіна. Відразу після цього, за спостереженням політолога, Москва почала публічно говорити про третій раунд переговорів і готовність не виходити з процесу.

Політолог Олексій Якубін

"Вони зрозуміли, що торгуватися з американцями винятково через економіку не вийде. Вони очікували, що Трамп закриє українське питання, але цього не сталося", — сказав Якубін.

Він також припустив, що позиція Келлога посилилася після того, як Стів Віткофф, який до цього виконував більш активну роль, зосередився на Близькому Сході. Саме Келлог, за його словами, нині повернувся до більшої впливовості у формуванні політики Трампа щодо України.

"Дуже показовою є фраза самого Трампа, який сказав, що проводить хороші розмови з Путіним, а потім приходить додому, і Меланія повідомляє йому, що Київ знову обстріляли. Це емоційна, але промовиста реакція", — додав політолог.

Якубін переконаний, що Кремль відчув зростання роздратування з боку Трампа і тимчасово припинив атаки на Київ, побоюючись втратити політичний простір для діалогу.

"Раніше Росія намагалася штовхати межі дозволеного, обстрілюючи Україну одразу після розмов Путіна та Трампа. Тепер вони розуміють, що США це бачать і сприймають як нахабство. А публічної неповаги Трамп, як ми знаємо, не прощає", — підсумував Якубін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що від'їзд спецпредставника США Кіта Келлога з України спричинив нову хвилю жартів і мемів серед українців.