"Трамп может поставить Путина на колени": что еще Зеленский сказал в интервью The Post

По словам президента, 50-дневный срок, предоставленный Путину, означает лишь новые смерти и разрушения

У президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа может быть больше общего, чем кажется на первый взгляд. Они оба пришли в политику из бизнеса и не привыкли сдаваться. Трамп может поставить Путина на колени, нужно только это почувствовать.

Отсрочка на 50 дней только умножит количество жертв кровопролитной войны. Об этом украинский лидер рассказал в эксклюзивном интервью The Post во время встречи в Киеве.

Чем похожи Трамп и Зеленский

"Прежде всего, мы — выбор нашего народа… и мы, безусловно, разделяем с нашим народом одни и те же ценности", — сказал Зеленский о своем сходстве с Трампом.

Гарант Конституции объяснил, что общие американо-украинские ценности включают в себя стремление защищать свободу, семью и родину.

"Я думаю, что каждый американец будет защищать свою семью с оружием в руках. Каждый из них", — сказал Зеленский, отметив, что "бесценная" нормальность украинской жизни, включая такие простые вещи, как семейные ужины, была "отнята" в результате вторжения России в феврале 2022 года.

На вопрос о конкретных чертах, которые есть у обоих президентов, украинский лидер ответил: "Я очень жизнерадостный человек. Я думаю, нужно быть максимально энергичным. Нужно поддерживать энергию. Нельзя сдаваться, нужно побеждать". Он выразил мнение, что Трамп понимает эти вещи аналогично.

"Я такой человек, и было абсолютно ясно [после вторжения России – ред.], что мы никуда не уйдем, никто не уйдет, и мы примем бой и будем стоять до конца", — заявил Зеленский.

Украинский лидер, который, как и Трамп до избрания президентом весной 2019 года, не имел политического опыта, также дал понять, что его образ мышления и решения проблем аналогичен образу мышления его американского коллеги.

"Я не работаю линейно и не отвечаю абсолютно линейно", — сказал Зеленский, объяснив это своим деловым опытом.

Он добавил, что хотя уже много лет является президентом, тем не менее, он пришел из бизнеса, где решения принимаются очень быстро. Медиа-бизнес в постсоветской Украине научил Зеленского "быстро реагировать на ежедневные события", пишет издание.

"Не стоит обращать внимание на бюрократизированные процессы, которые могут длиться месяцами. Так бороться за себя невозможно. Иногда нужно принять удар… Также очень важно всегда быть на ногах. Я думаю, этот деловой опыт… совершенно ясен президенту Трампу, и он также совершенно ясен мне", – сказал Зеленский.

Трамп может поставить Путина на колени

Президент Украины уверен, что у Трампа есть возможность поставить на колени Владимира Путина, ускорив введение жестких санкций, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

"Ему нужно это почувствовать", — сказал Зеленский и поблагодарил президента США за заявление о введении 100-процентных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение.

Экономические санкции, которые Зеленский назвал "гуманитарным" способом помочь положить конец войне, поскольку они не предполагают участия США в боевых действиях против России, являются мощным способом убедить Путина прекратить наступление.

Санкции отразятся на кошельках рядовых россиян, а это может означать резкое падение популярности Путина внутри страны и вызвать общественный резонанс среди запуганного населения.

По словам украинского лидера, хотя многие россияне не понимают цели войны и не поддерживают ее, они не высказываются открыто, поскольку "не свободны", как западный мир. Но все может измениться, если они почувствуют последствия.

"Они боятся, что у них либо отберут деньги, либо посадят в тюрьму [если они сейчас выскажутся – ред.]. Но когда людей… увольняют с работы, потому что работодатель не может выдержать, и всё сокращается из-за экономики, — тогда всегда происходит социальный взрыв", – сказав Зеленский.

По его словам, с помощью этой стратегии Трамп мог бы положить конец войне, поскольку одержимый властью Путин без поддержки народа потеряет интерес к дальнейшему насилию.

Отсрочка принесет много жертв

Украинский лидер утверждает, что 50-дневный срок означает лишь новые смерти и разрушения на протяжении еще почти двух месяцев. Он сказал, что каждый из этих пятидесяти дней будет страшным для Украины и пояснил, что решение проблемы кровопролития, продолжающегося уже более трех лет, — заставить Путина захотеть прекратить войну.

"Он просто не готов к компромиссу. Если Украина должна сделать это самостоятельно, нам предстоит пройти очень долгий путь, принеся много людей в жертву, чтобы убедить его в важности [прекращения конфликта – ред.], потому что это не просто слова — нужны серьезные рычаги воздействия", – сказал Зеленский.

Он заявил, что эта задержка дает российскому диктатору еще больше времени для войны — после того, как он уже "играл с Трампом" в течение месяцев безрезультатных мирных переговоров.

"Путин зря потратил время президента Трампа. Я бы очень хотел, чтобы Соединённые Штаты, Конгресс и президент оказали давление на ситуацию с помощью санкций, и чем скорее это будет сделано, тем лучше", – сказал президент Украины.

Он заявил, что понимает чувства Трампа, который верит, что русские "способны положить конец" войне. Но на самом деле у них нет к этому никакого желания.

"Честно говоря, Путин просто лгал ему, что хочет положить конец войне, а Зеленский якобы не готов, — а затем президент Трамп увидел, что все было с точностью до наоборот. Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью, что Путин просто играл с ним", – сказал украинский лидер.

Ссылаясь на заявление о возможности изменить сроки введения санкций, сделанное Трампом во вторник, Зеленский выразил надежду, что это произойдет гораздо раньше, чем за 50 дней.

"Трамп воспринимает смерть людей серьезнее, чем Путин. Ему это причиняет больше боли (он говорит об этом), чем Путину, которому совершенно не жаль своих людей, а ведь они — его граждане", – сказал гарант Конституции и добавил, что Украина хотела бы ускорить процесс введения жестких санкций против России и будет работать над предоставлением соответствующих аргументов главе Белого дома.

Напомним, война может быть завершена уже к концу 2025 года, и в этом Украине сможет помочь действующий президент США Дональд Трамп. По крайней мере, в этом уверен глава Офиса президента Андрей Ермак.