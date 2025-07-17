Трампу буде до смаку? Яковіна оригінально висловився про призначення нового посла у США

В Уряді України тривають великі кадрові перестановки

Ймовірне призначення Ольги Стефанішиної послом України у США матиме гарні результати. Адже президенту Штатів Дональду Трампу вона скоріш за все сподобається.

Про це написав український журналіст Іван Яковіна. Він переконаний, що Трампу набагато приємніше буде спілкуватись з гарною і статною жінкою, аніж зі "старим пузатим мужиком".

"Я нещодавно писав про те, що послом України у Сполучених Штатах треба призначити гарну жінку, бажано – високого зросту. Справа у нинішньому президенті США: на старого пузатого мужика чи невисоку непоказну жінку Трамп навіть не подивиться", — йдеться у повідомленні.

Ольга Стефанішина

Пост Яковіна

За його словами, Стефанішина досить приваблива і сильна жінка. До слова, навіть трохи нагадує першу леді США Меланію Трамп. Саме тому Трампу буде приємно з нею спілкуватись і він кликатиме її на зустрічі частіше, ніж якби це був чоловік, впевнений журналіст.

"Гарну даму він буде кликати до себе на прийоми та наради і слухати її буде уважно. Така він людина: для нього зовнішність і зріс дуже важливі. Тому я вважаю, що вибір Ольги Стефанішиної на цю посаду є абсолютно вірним. Крім того, вона одеситка. Отже, вміє вирішувати питання. У одеситів це у крові", — додав Яковіна.

Зауважимо, що точних даних про зріс Стефанішиної немає, однак на фото з президентом України Володимиром Зеленським (172 см) вони майже одного зросту.

Стефанішина і Зеленський

Нагадаємо, була інформація, що після звільнення Рустема Умєрова з посади голови Міноборони він мав стати послом України у США. Однак згодом з'явилась інформація, що цю посаду може отримати Стефанішина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні призначила нового прем'єр-міністра і ним стала жінка.