"Патріоти" затримаються: у плані Трампа з озброєння України виникли проблеми — Reuters

Багато країн НАТО дізналися про план, коли його озвучили на брифінгу в Білому домі.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні додаткові системи ППО Patriot. План включає продаж американських установок країнам Європи, тоді як ті передадуть свої системи Україні. Однак у цьому плані є невелика проблема, яка зводиться до того, що в Європі поки що не всі готові піти на такий крок.

Про це йдеться у матеріалі Reuters. Зазначається, що після промови Трампа було надано лише контур плану, а не конкретні кроки щодо його реалізації.

Під час зустрічі з головою Білого дому генсек НАТО Марк Рютте згадав, що є шість країн, які готові приєднатися до закупівлі зброї для України — Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада. Однак, за даними джерел видання в посольствах цих країн, там дізналися про план безпосередньо, коли його озвучив Рютте.

"У мене є чітке відчуття, що заздалегідь ніхто не був проінформований про точні деталі. Я також підозрюю, що в адміністрації тільки зараз починають розуміти, що це означає на практиці", — сказав один із них.

Водночас представники НАТО кажуть, що Альянс уже готовий координувати постачання озброєння через механізми координації допомоги ЗСУ та кілька європейських країн висловили згоду підтримати ініціативу.

Видання зазначає, що посилення риторики Трампа відбулося після того, як він зрозумів, що Володимир Путін не має наміру вести чесні переговори. Зокрема він зрозумів, що амбіції Кремля виходять далеко за межі Криму та чотирьох областей, а тому у США розпочалася "реальна робота" щодо озброєння України. Зараз американські чиновники оцінюють те, хто з європейських союзників готовий відправити зброю. Також йдеться про оцінку можливостей всього блоку НАТО і того, що є в його запасах. Наступним кроком будуть спроби переконати їх розпочати постачання в обмін на якусь "торгівлю".

Втім, є й зворотний бік медалі. Наприклад, не всі в Європі готові віддати Трампу лаври через те, що він схвалив продаж озброєння.

"Якщо ми заплатимо за цю зброю, це наша підтримка", — сказала головний дипломат ЄС Кая Каллас, але додала, що вітає рішення Вашингтона.

Крім того, плани передачі відразу 17 систем Patriot викликали подив у союзників, оскільки ніхто, крім США, такої кількості не має. До того ж у Європі вже спростували, що вони надійдуть до України найближчими днями — за даними міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, на відвантаження знадобляться місяці.

Водночас європейські чиновники кажуть, що переговори про постачання озброєння поки що йдуть "мляво". А деякі країни, які мають "Патріоти", на зразок Греції та Іспанії, навідріз відмовляються їх віддавати.

"Люди кажуть: "Ми можемо допомогти". Що це означає, ми не знаємо", — сказало джерело видання.

Як повідомлялося раніше, 14 липня Дональд Трамп висловив своє розчарування Кремлем — "приємні розмови" з Путіним не принесли результатів у питанні завершення війни.