"Вражає": Келлог висловив захоплення видом української зброї, у якому зацікавлений Трамп

Спецпредставник президента США заявив, що американська оборонна індустрія повинна брати приклад з України

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог висловив захоплення українськими безпілотниками. Келлог разом з українськими посадовцями відвідав кілька оборонних об'єктів та заявив, що у захваті від них.

Про це Келлог написав після ознайомлення з українськими зразками безпілотників. Спецпредставник президента США заявив, що американська оборонна індустрія повинна брати приклад з України.

"Я на власні очі побачив, як створюють і розробляють українські безпілотники. Це неймовірна інновація — особливо в сфері дронів. У цій новій епосі та типі війни саме вони є лідерами. Їхня швидкість інновацій і здатність до перероблювання вражає. Нашій оборонній промисловості варто взяти з них приклад і адаптуватися", – повідомив він.

При цьому президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax сказав, що президент США Дональд Трамп під час розмови 14 липня висловив зацікавленість в тому, щоб купувати безпілотники української розробки.

"Ми говорили з президентом Трампом, і я сказав йому: "Я вас дуже прошу, обговорімо стратегічний повітряний щит для України". Йдеться не лише про системи Patriot, є багато інших речей. Ми багато чого виробляємо самі. Ми багато робимо для захисту нашого неба і наших людей… Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. І він мені відповів, що Америка хоче купувати безпілотники українського виробництва. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що візит спецпредставника США Кіта Келлога до Києва викликає чимало питань у суспільства. Багатьох цікавить, чи дійсно Кремль не наважиться бити ракетами та дронами по столиці України доки там є людина з адміністрації Дональда Трампа.

Зазначимо, що Келлог вважає, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у повоєнному відновленні, запровадивши для неї новий "План Маршалла". Однак реалізація такої ініціативи буде вкрай складною.