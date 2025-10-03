Генсек Ради Нацбезпеки Тайваню: РФ допомагає КНР готуватися до силового захоплення Тайваню

Російська Федерація допомагає Китайській Народній Республіці готуватися до військової агресії проти Тайваню.

Про це на своїй офіційній сторінці в X заявив Генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню Джозеф Ву.

"Росія і Китай діють у змові. Москва допомагає Пекіну готуватися до військового захоплення Тайваню, тоді як КНР залишається ключовим джерелом підтримки війни Путіна проти України", – зазначив пан Ву.

"Це реальність, з якою ми зобов’язані зіткнутися", – підсумував посадовець.

Таку заяву Генеральний секретар зробив, коментуючи доповідь Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) "Як Росія допомагає Китаю готуватися до захоплення Тайваню". Згідно з доповіддю, Росія погодилась оснастити та підготувати Народно-визвольну армію Китаю до десантування бронетехніки та використання спеціальних розвідувальних спроможностей. На думку авторів, Росія свідомо підштовхує Китай до захоплення Тайваню, розраховуючи таким чином спровокувати американо-китайську війну.

Нагадаємо, цього тижня на Варшавській конференції з безпеки заступник начальника Генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Се Цзи-шен заявив, що поразка України стала б сигналом для Китаю щодо можливості більш агресивних дій проти Тайваню. "Ми бажаємо Україні перемоги. Ми можемо багато чого навчитися на українському театрі воєнних дій і використати це для підвищення нашої готовності", – наголосив він, підкресливши, що Тайбей уважно стежить за перебігом війни.