Генсек Совета нацбезопасности Тайваня: РФ помогает КНР в подготовке к военному захвату Тайваня

Российская Федерация помогает Китайской народной республике в подготовке к военной агрессии против Тайваня.

Об этом на официальной странице в X заявил Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву.

"Россия и Китай действуют в сговоре. Москва помогает Пекину готовиться к военному захвату Тайваня, в то время как КНР остаётся ключевым источником поддержки войны Путина против Украины", — заявил господин Ву.

"Это реальность, с которой мы обязаны столкнуться", — подытожил госслужащий.

Такое заявление Генеральный секретарь совета нацбезопасности Тайваня сделал комментируя доклад Королевского института оборонных исследований (RUSI) "Как Россия помогает Китаю готовиться к захвату Тайваня". Согласно докладу, Россия согласилась оснастить и подготовить Народно-освободительную армию Китая к десантированию бронетехники и использованию специальных разведывательных возможностей. По мнению авторов, Россия сознательно подталкивает Китай к захвату Тайваня, поскольку рассчитывает таким образом спровоцировать американо-китайскую войну.

Напомним, на этой неделе на Варшавской конференции по безопасности заместитель начальника Генштаба по разведке Минобороны Тайваня Се Цзи-шэн заявил, что поражение Украины стало бы сигналом для Китая о возможности более агрессивных действий против Тайваня. "Мы желаем Украине победы. Мы можем многому научиться на украинском театре военных действий и использовать это для повышения нашей готовности", — отметил он, подчеркнув, что Тайбэй внимательно следит за ходом войны.