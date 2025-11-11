Не ставте хрест на Раді. Корнієнко розповів, які дії парламенту здатні відкрити Україні шлях у ЄС

Верховна Рада здатна розпочати адаптацію законодавства до норм ЄС, але це "не автобан".

Україна виконала всі необхідні умови для відкриття першого переговорного кластера про вступ до ЄС та готова до запуску всіх кластерів. Та до вступу в ЄС ще потрібно узгодити законодавство з європейським. Частину цього процесу зможе виконати поточне скликання Верховної Ради.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів, що йдеться про кілька сотень законів. З поточним скликанням Ради можна встигнути:

виконати Ukraine Facility (спеціальний інструмент підтримки, створений ЄС для допомоги Україні в її відновленні, реконструкції та модернізації на період 2024‑2027 років, загальним обсягом фінансування до €50 мільярдів),

(спеціальний інструмент підтримки, створений ЄС для допомоги Україні в її відновленні, реконструкції та модернізації на період 2024‑2027 років, загальним обсягом фінансування до €50 мільярдів), почати р оботу за програмою адаптації (приведення українського законодавства у відповідність до права Європейського Союзу)

(приведення українського законодавства у відповідність до права Європейського Союзу) почати роботу над fast track (прискорена процедура вступу до ЄС).

Я б і на цій Раді не ставив хрест по євроінтеграції. Ми ще багато зробимо. Олександр Корнієнко, віцеспікер Ради

Звіт Єврокомісії в межах розширення ЄС 2025 року/ Кластер 1

Важливо, що є певні ідеї з "перехідним пакетом". Корнієнко розповів, що вони стосуються реформування демократичних інституцій. Стосовно парламенту це питання, які відкладались в далеку шухляду — закон про опозицію та коаліцію, етичний кодекс тощо. Діяти вони почнуть тільки для наступного скликання ВР. "Тільки так можна такі речі проголосувати", — впевнений Корнієнко.

Дорога до ЄС — не автобан

Віцеспікер ВР наголошує, що наразі шлях вступу до ЄС достатньо тернистий — не вистачає політичних рішень і певного розуміння.

Коли Європа пройде свою "кризу крайніх станів" і коли ми тут пройдемо свої дискусії і усвідомимо, що дорога до ЄС – це вступ, це ухвалення норм ЄС, а не "переговори". Олександр Корнієнко, віцеспікер ВР

Раніше "Телеграф" розповідав, що перешкодою на шляху України лишається вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, проте ЄС шукає шляхи для розблокування переговорів.У Раді ЄС до кінця 2025 року головуватиме Данія, яка ставить за мету подолання цієї перепони.