Є прихований мотив: чому Орбан блокує переговори щодо вступу України до ЄС

У Європі вивчають аргументи щодо причин блокування

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує накладати вето на старт переговорів щодо вступу України до ЄС. Причина у політичних мотивах політика.

Про це "Телеграфу" розповіли кілька високопосадовців у Брюсселі.

Детальніше читайте у матеріалі "Трамп може зробити неочікуване для України, допоки ЄС готує "план Б": цікаві подробиці з Брюсселю".

За їхніми словами, офіційна причина для блокування — нібито порушення прав угорської меншини в Україні, однак на переконання кількох високопоставлених співрозмовників "Телеграфу", причина криється у політичних мотивах Орбана, який під час парламентських виборів у квітні 2026 року намагатиметься втриматися при владі.

"Ми вивчаємо аргументи Угорщини щодо причин блокування. По суті, вони кажуть, що це пов’язано з угорською меншиною в Україні. Але Україна вже багато зробила у цій сфері. Комісарка з питань розширення Марта Кос відвідувала угорську меншину в Україні, і якщо запитати її представників, вони насправді підтримують євроінтеграцію.

Багато політиків, на жаль, вважають, що справа в іншому", — розповідала нашому виданню міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЄС побоюється "армії юристів" Росії.