Не ставьте крест на Раде. Корниенко рассказал, какие действия парламента способны открыть Украине путь в ЕС

Верховная Рада способна приступить к адаптации законодательства к нормам ЕС, но это "не автобан".

Украина выполнила все необходимые условия для открытия первого переговорного кластера о вступлении в ЕС и готова к запуску всех кластеров. Но до вступления в ЕС еще предстоит согласовать законодательство с европейским. Часть этого процесса сможет выполнить текущий созыв Верховной Рады.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко рассказал, что речь идет о нескольких сотнях законов. С текущим созывом Совета можно успеть:

выполнить Ukraine Facility (специальный инструмент поддержки, созданный ЕС для помощи Украине в ее восстановлении, реконструкции и модернизации на период 2024-2027 годов, общим объемом финансирования до €50 миллиардов),

(специальный инструмент поддержки, созданный ЕС для помощи Украине в ее восстановлении, реконструкции и модернизации на период 2024-2027 годов, общим объемом финансирования до €50 миллиардов), начать работу по программе адаптации (приведение украинского законодательства в соответствие с правом Европейского Союза)

(приведение украинского законодательства в соответствие с правом Европейского Союза) начать работу над fast track (ускоренная процедура вступления в ЕС).

Я бы и на этой Раде не ставил крест по евроинтеграции. Мы еще многое сделаем. Александр Корниенко, вице-спикер ВР

Отчет Еврокомиссии в рамках расширения ЕС в 2025 году/ Кластер 1

Важно, что есть определенные идеи с "переходным пакетом". Корниенко рассказал, что они касаются реформирования демократических институтов. Относительно парламента это вопросы, которые откладывались в дальний ящик — закон об оппозиции и коалиции, этический кодекс и т.д. Действовать они начнут только для следующего созыва ВР. "Только так можно такие вещи проголосовать", — уверен Корниенко.

Дорога в ЕС — не автобан

Вице-спикер ВР отмечает, что в настоящее время путь вступления в ЕС достаточно тернист — не хватает политических решений и определенного понимания.

Когда Европа пройдет свой "кризис крайних состояний" и когда мы здесь пройдем свои дискуссии и осознаем, что дорога в ЕС – это вступление, это принятие норм ЕС, а не "переговоры". Александр Корниенко, вице-спикер ВР

