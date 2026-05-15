Путіна чекає новий трибунал? Чим він відрізняється від того, що в Гаазі

Юрисдикція Міжнародного кримінального суду має прогалини

На засіданні Ради Європи ухвалили рішення про створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії. Свою згоду надали 36 країн.

Як зазначив очільник МЗС України Андрій Сибіга, наразі пройдено точку неповернення, але це лише початок. Планується, що коло держав-учасниць спецтрибуналу розширюватиметься.

"Буде більше країн. Буде приміщення у Гаазі. І будуть вироки. Україні це потрібно. Європі це потрібно. І навіть Росії потрібен цей трибунал", — очільник МЗС.

Як повідомляє кореспондентка "Телеграфу", на щорічному засіданні міністрів закордонних справ, де ухвали рішення про створення спецтрибуналу, було 46 держав-членів Ради Європи, 36 з них підтримали ініціативу.

"Ці держави зробили рішучий крок до фактичного створення Спеціального трибуналу та визнання відповідальності за агресію проти України. Спеціальний трибунал є уособленням справедливості та надії. Тепер необхідно вжити практичних заходів для реалізації цього політичного зобов’язання шляхом забезпечення функціонування та фінансування Трибуналу. Час, коли Росія буде притягнута до відповідальності за свою агресію, стрімко наближається. Попереду нас чекає шлях справедливості — і справедливість має перемогти", — заявив Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе під час засідання.

За його словами, трибунал розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме осіб, які несуть основну відповідальність за злочин агресії проти України. Його мета — заповнити прогалину в юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) та притягнути до відповідальності високопосадовців, причетних до цього злочину.

"Особи, відповідальні за жахливі злочини проти України, мають бути притягнуті до відповідальності. Це не станеться за одну ніч — але це не заважає нам робити все можливе. Саме тому ми приймаємо початковий етап роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в Гаазі", — заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен.

Яка різниця між майбутнім Спецтрибуналом Європи та тим, що в Гаазі

Суд в Гаазі — це вже існуючий Міжнародний кримінальний суд, але він не може повноцінно судити Росію за її агресію та злочини. Адже Кремль не ратифікував Римський статус, сам механізм МКС щодо злочину агресії обмежений. Окрім того, для цього потрібне рішення Ради безпеки ООН, де Росія має право вето.

Саме це стало підґрунтям для створення окремого трибуналу. Рада Європи ухвалила рішення про створення трибуналу для Росії саме щодо конкретних злочинів проти України, зокрема й повномасштабний напад. Фактично тут йдеться не про окремі злочини, а про відповідальність вищого політичного та військового керівництва за акт вторгнення.

