Путін помре від уколу: відомий військовий описав сценарій

Всередині РФ борються два клани

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Якщо Україна продовжить успішні дії зі зниження потенціалу Росії, її главу Володимира Путіна приберуть спецслужби РФ. В цьому випадку він "раптово" помре від інфаркту чи інсульту, які будуть спричинені смертельною ін'єкцією.

Таку думку у розмові з "Телеграфом" висловив каже командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко: Зима буде надскладна, але Росію треба дотискати до одного моменту, — командир бригади "АХІЛЛЕС" про те, коли закінчиться війна

За його словами, всередині Росії триває боротьба між двома кланами — військовими та спецслужбами. Вони мають протилежні інтереси.

"Перший клан — військові. У них зараз зірковий час: нагороди, шана, фінансові потоки і все у них добре. До них дослуховується Путін, але вони йому постійно подають недостовірну інформацію. Він не володіє реальною інформацією про стан справ. А військові кажуть: "Треба продовжувати війну". Бо для них це годівниця в моменті часу", — описав ситуацію Федоренко.

Юрій Федоренко. Фото texty.org.ua

Інший клан — російські спеціальні служби. Вони контролюють фінансово-економічний блок та живляться з нього.

"Тому спецслужби дуже сильно дослуховуються до тієї інформації, яку надають економісти і фінансисти в Росії. Вони кажуть: "Баста! Навоювалися. Треба зупинитися, поки ще не пізно". Вони охоче готові прибрати Путіна, списати на нього все горе, яке відбулося і всунути в корито свою морду для того, щоб пити фінансово-економічні потоки.

Тому якщо ми продовжимо в тому ж дусі і будемо нарощувати спроможності з випалювання Росії на оперативно-тактичному, оперативно-стратегічному рівні, ми можемо дійти до межі, коли диктатор Путін помре від ін'єкції, яка викличе інфаркт або інсульт", — зазначив комбриг.

За його словами, смерть глави Кремля в цьому випадку спишуть на вік. На нього покладуть відповідальність за злочини проти України та проти росіян, адже свій народ Путін теж катує і тримає в заручниках.

"Це і буде значна передумова до довготривалого завершення активної фази бойових дій", — переконаний військовий.

Однак, наголосив він, ті, хто добре знає історію, розуміє, що війна між Росією та Україною триватиме завжди, поки існують дві країни. За словами Федоренка, коли замовкнуть гармати, почнеться пасивна фаза війни.

Росія чинитиме вплив на Україну через дешеву сировину, енергоресурси, корупцію, афілійованих політиків. І ми маємо втриматись від тих спокус, які виникнуть, виявити тих, хто готовий співпрацювати з Росією і заблокувати їх.

"І водночас переходити до підготовки українського війська за ізраїльським сценарієм. Тобто ми мусимо підготувати весь український народ. І противник, оцінюючи і розуміючи, що від старого до малого кожен вміє воювати, як це відбувається в Ізраїлі, тисячу разів подумає, чи треба нападати прямою війною", — резюмував командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем.

Як розповідав "Телеграф", сенатор США Ліндсі Грем заявив, що це літо має стати часом посилення тиску на главу Кремля Володимира Путіна, щоб він припинив війну проти України. Сенатор додав, що він вражений тим, як воює Україна.