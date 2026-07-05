Путін поговорив із Трампом про Україну: які звучали заяви

У Росії назвали бесіду конструктивною

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Російський глава Володимира Путін провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трапом після розмови з президентом Володимиром Зеленським. У ході їхнього діалогу, зокрема, вони обговорювали війну в Україні.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що кремлівський глава також привітав Трампа з Днем незалежності США та обговорив з ним ще низку тем.

"Розмова, це вже четверта цього року, була природно не тільки протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного", — заявив він.

Дональд Трамп/Facebook

Так, Ушаков акцентував, що під час телефонної розмови:

Путін розповів Трампу про нібито "реальну" ситуацію на фронті і що нібито російські війська наступають на всіх напрямках.

Кремлівський глава акцентував на перевагу політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів.

Трамп нібито заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні "для реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці".

Американський президент підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України.

Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати Росію.

Глави Росії та США обговорювали участь Трампа у саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня.

Спецпредставник Трампа Стів Уіткофф та зять лідера США Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви.

Трамп і Путін домовилися залишатися на зв’язку та провести ще одну розмову найближчим часом.

Путін і Трамп наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та США.

У розмові вони нібито особливо наголосили на союзництві Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.

Важливо відзначити, що у США ніяк не прокоментували розмову та не розкривали тим, про які говорили Трамп та Путін.

Розмова Трампа із Зеленським

Увечері 4 липня Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив про бесіду з Дональдом Трампом телефоном.

"Привітав Президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", — зазначив він.

Лідери обговорювали поточну ситуацію на фронті та допломатії. За словами Зеленського, видно реальну перспективу завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. У результаті Трамп та Зеленський домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ розкрили несподівану позицію Трампа щодо Путіна.