Путін поговорив із Трампом про Україну: які звучали заяви
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У Росії назвали бесіду конструктивною
Російський глава Володимира Путін провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трапом після розмови з президентом Володимиром Зеленським. У ході їхнього діалогу, зокрема, вони обговорювали війну в Україні.
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що кремлівський глава також привітав Трампа з Днем незалежності США та обговорив з ним ще низку тем.
"Розмова, це вже четверта цього року, була природно не тільки протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Ця розмова дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного", — заявив він.
Так, Ушаков акцентував, що під час телефонної розмови:
- Путін розповів Трампу про нібито "реальну" ситуацію на фронті і що нібито російські війська наступають на всіх напрямках.
- Кремлівський глава акцентував на перевагу політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів.
- Трамп нібито заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні "для реалізації потенціалу співпраці РФ та США в економіці".
- Американський президент підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України.
- Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати Росію.
- Глави Росії та США обговорювали участь Трампа у саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня.
- Спецпредставник Трампа Стів Уіткофф та зять лідера США Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви.
- Трамп і Путін домовилися залишатися на зв’язку та провести ще одну розмову найближчим часом.
- Путін і Трамп наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та США.
- У розмові вони нібито особливо наголосили на союзництві Москви та Вашингтона в роки Другої світової війни.
Важливо відзначити, що у США ніяк не прокоментували розмову та не розкривали тим, про які говорили Трамп та Путін.
Розмова Трампа із Зеленським
Увечері 4 липня Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив про бесіду з Дональдом Трампом телефоном.
"Привітав Президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", — зазначив він.
Лідери обговорювали поточну ситуацію на фронті та допломатії. За словами Зеленського, видно реальну перспективу завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. У результаті Трамп та Зеленський домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ розкрили несподівану позицію Трампа щодо Путіна.