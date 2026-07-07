Путин умрет от укола: известный военный описал сценарий

Внутри РФ борются два клана

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Если Украина продолжит успешные действия по снижению потенциала России, то ее главу Владимира Путина уберут спецслужбы РФ. В этом случае он "внезапно" умрет от инфаркта или инсульта, которые будут вызваны смертельной инъекцией.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко: Зима будет сверхсложная, но Россию нужно дожимать до одного момента, — командир бригады "АХИЛЛЕС" о том, когда закончится война

По его словам, внутри России идет борьба между двумя кланами — военными и спецслужбами. У них противоположные интересы.

"Первый клан — военные. У них сейчас звездное время: награды, почет, финансовые потоки и все у них хорошо. К ним прислушивается Путин, но они ему постоянно предоставляют недостоверную информацию. Он не владеет реальной информацией о состоянии дел. А военные говорят: "Надо продолжать войну". Потому что для них это кормушка в моменте времени ", — описал ситуацию Федоренко.

Юрий Федоренко. Фото texty.org.ua

Другой клан – российские специальные службы. Они контролируют финансово-экономический блок и питаются им.

"Поэтому спецслужбы очень сильно прислушиваются к информации, которую предоставляют экономисты и финансисты в России. Они говорят: "Баста! Навоевались. Надо остановиться, пока еще не поздно". Они охотно готовы убрать Путина, списать на него все случившееся горе и всунуть в корыто свою морду для того, чтобы пить финансово-экономические потоки.

Поэтому если мы продолжим в том же духе и будем наращивать возможности по выжиганию России на оперативно-тактическом, оперативно-стратегическом уровне, мы можем дойти до предела, когда диктатор Путин умрет от инъекции, которая вызовет инфаркт или инсульт", — отметил комбриг.

По его словам, смерть главы Кремля в этом случае спишут на возраст. На него возложат ответственность за преступления против Украины и против россиян, так как свой народ Путин тоже пытает и держит в заложниках.

"Это и будет значительная предпосылка к длительному завершению активной фазы боевых действий", — убежден военный.

Однако, отметил он, те, кто хорошо знает историю, понимают, что война между Россией и Украиной будет продолжаться всегда, пока существуют две страны. По словам Федоренко, когда замолчат пушки, начнется пассивная фаза войны.

Россия будет оказывать влияние на Украину через дешевое сырье, энергоресурсы, коррупцию, аффилированных политиков. И мы должны удержаться от возникших искушений, вычислить тех, кто готов сотрудничать с Россией, и заблокировать их.

"И одновременно переходить к подготовке украинского войска по израильскому сценарию. То есть, мы должны подготовить весь украинский народ. И противник, оценивая и понимая, что от старого до малого каждый умеет воевать, как это происходит в Израиле, тысячу раз подумает, нужно ли нападать прямой войной", — резюмировал Федоренко.

Как рассказывал "Телеграф", сенатор США Линдси Грэм заявил, что это лето должно стать временем усиления давления на главу Кремля Владимира Путина, чтобы он прекратил войну против Украины. Сенатор добавил, что он впечатлен тем, как воюет Украина.