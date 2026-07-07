Війна може тривати роками, але Путіна можна спинити. Головні нові заяви Буданова з інтерв'ю

Очільник ОП висловився про Путіна, Трампа, Польщу, Білорусь і майбутнє війни

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Жодних територіальних компромісів із Росією, ризик ескалації із Польщею за тиждень та необхідність посилити удари по російській логістиці. В інтерв'ю РБК Україна голова Офісу президента Кирило Буданов зробив низку заяв. "Телеграф" зібрав основне.

Про стосунки із президентом

Буданов визнав, що між ними тривав природний процес адаптації, пов'язаний із різними підходами до управління та роботи. Та, за його словами, такий етап є нормальним для будь-якого колективу, а наразі взаєморозуміння вже налагоджене.

Про війну з Росією

Ураження російської логістики є одним із ключових напрямків, наголошує Буданов. Головне завдання — стабілізація лінії фронту, а один зі способів досягнення цієї мети — максимальне ускладнення або руйнування логістичного забезпечення російських військ.

Об'єми нашого власного виробництва стали вже достойні, скажімо так, що дозволяє збільшити інтенсивність. А інтенсивність дозволяє досягти певних результатів. Кирило Буданов, голова Офісу президента

Нинішня стратегія Росії, за його оцінкою, полягає у продовженні війни та просуванні власних цілей — немає ознак зміни позиції Кремля. Буданов вважає, що хоча на російського лідера впливають різні чинники, вони поки не призвели до зміни його стратегічного курсу.

Водночас голова ОП не виключив завершення активної фази війни цього року: "Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Тобто ескалація зараз, деескалація і далі продовження діалогу. Якщо сторони в цьому зацікавлені".

Про Крим

Буданов наголосив, що тим, хто розуміє, що Крим — це Україна потрібно із розумінням поставитись до того, що відбувається на півострові, попри соціальні проблеми, які там виникли.

"Зараз нам головне – обрізати всю цю південну логістику, бо через територію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим йде забезпечення угруповання "Днєпр", при чому дуже так серйозно", — каже голова ОП.

Про переговори

"Все вирішується на полі бою і в кабінетах разом взяте, в комплексі", — акцентує Буданов.

Територіальні компроміси в принципі неможливі. Взагалі без жодних варіантів. Кирило Буданов, голова ОП

Голова ОП вважає, що змусити Володимира Путіна припинити війну може тільки скоординована спільна робота. Першочергове — України та Сполучених Штатів. Європа — на другому плані, бо за оцінкою Буданова, їхня думка для Росії не така важлива, хоча від них "багато чого насправді залежить".

Водночас, Буданов наголосив, що президент США Дональд Трамп поважає лише переможців, тому Україна має демонструвати реальні результати на полі бою. Що ж до Китаю, то голова ОП пояснив — добре, що позиція Китаю не відверто проросійська.

Про Польщу

Пік ескалації стосунків з Польщею — попереду, впевнений Буданов. Йдеться про річницю Волинської трагедії, до якої, за даними голови ОП, Польща готує низку "незрілих ескалаційних кроків". Робити кроки у відповідь наперед — хибно, та Україна не прийматиме ультиматумів.

Про Білорусь

Буданов зауважив — він би спокійно ставився до питання Білорусі, а Олександр Лукашенко, судячи з усього, почув застереження України. Сенсу для війни з Україною у Білорусі немає — Буданов зауважив, що не бачить загроз на момент розмови: "Війна з Україною для них завершиться крахом".

Про ресурси для війни

Якщо переговори і мирний процес не призведе ні до чого предметного, і Україна, і Росія зможуть воювати роками.

Для України в цьому важливо не втратити партнерів та союзників. Не всі європейські друзі України готові іти цей тривалий шлях.

Що ж до внутрішніх подій у Росії, то війна не завадить ані проведенню виборів, ані призведе до активних двій всередині країни."Це ще далеко не той рівень напруги, який може штовхнути людей на активні дії", — зауважує Буданов.

Що ж до ризику нападу РФ на Європу, то Буданов наголосив — всі плани коригуються. Та плани — ще не рішення, а готовність до таких дій.

Про зв'язки з Росією

На думку Буданова, через десять років в Україні може прийти до влади політсила, яка виступатиме за поновлення зв'язків з Росією. Він навів приклад Німеччини після Другої світової та наголосив — сподівається, що українці "будуть виважені у своїх підходах".

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