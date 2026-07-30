Є цілий арсенал: чим Україна може "вгамувати" аятол у разі атаки Ірану (інфографіка)

У ЗСУ є кілька "козирів" у рукавах

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На тлі погроз та заяв Ірану на адресу України у Верховній Раді зробили гучну заяву. У парламенті запевняють, що наша країна має можливості для удару у відповідь у разі потенційної ракетної атаки з Близького Сходу.

Відповідна заява прозвучала від секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка.

"Я сподіваюся, що до цього не дійде (до ракетної атаки по Україні — Ред.). Але якщо Іран прийде до цього, то у нас є засоби, які за дальністю польоту дозволяють нам дати відповідь", — сказав нардеп.

Яка українська зброя дістане до Ірану

Насамперед слід зазначити, що пряма відстань від підконтрольних Україні територій до північних кордонів Ірану становить приблизно 1300–1500 км, а до Тегерану чи об’єктів у глибині країни — близько 1800–2200 км.

Нейромережа Gemini проаналізувала, що виходячи з цього, претендентами на "довгу руку відплати" України у разі потенційно ескалації можуть стати:

Дрони

"Лютий" — один з найвідоміших далекобійних дронів, розроблений підприємством "Антонов". Заявлена дальність перевищує 1000-1500 км, а, за повідомленнями, модифікації здатні долати до 2000 км.

"FP-1" — далекобійний дрон виробництва української компанії Fire Point. Його заявлена дальність польоту в "найсвіжішій" модифікації (з підвісними паливними баками) досягає 3000 км.

Дрони на базі легкомоторної авіації (наприклад, Aeroprakt A-22/E-300/"Ніндзя") — переобладнані легкомоторні літаки в дрони-камікадзе. Вже використовувалися, для ураження цілей на відстані понад 1800-2000 км (зокрема при атаках на об’єкти в Татарстані та Башкортостані).

Ракетне озброєння

"Фламінго" — крилата ракета виробництва Fire Point із заявленою дальністю понад 3000 км та бойовою частиною близько 1150 кг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, куди долетять обіцяні Зеленським дрони.