Секретний гвинт у бачку: як відрегулювати поплавок за 2 хвилини та зберегти сотні літрів на місяць
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Як відрегулювати рівень води у бачку унітаза
Правильний рівень води в зливному бачку унітаза є запорукою його ефективної та економної роботи. Якщо води занадто багато — вона дарма йде в каналізацію. Якщо мало — змив стає слабким і не справляється зі своїм завданням.
"Телеграф" розповість, як самостійно відрегулювати рівень води у бачку унітаза, щоб не переплачувати за лишню воду в ньому. Варто зауважити, що спершу потрібно визначити, який саме тип механізму встановлений в бачку.
Як влаштований бачок унітаза?
Всередині бачка знаходиться зливальний механізм та наливний механізм (запірний клапан із поплавцем). Саме поплавець відповідає за рівень води. У сучасних бачках він може бути:
- на важелі збоку (пластиковий поплавець на довгій спиці);
- на вертикальній направляючій (ковзає вгору-вниз уздовж штока);
Як відрегулювати рівень води
Відкрийте кришку бачка. Зазвичай вона просто знімається. У деяких моделях з кнопкою змиву кришка відкручується (поворотом декоративної кнопки проти годинникової стрілки).
Огляньте механізм поплавця. Визначте, який тип поплавця у вас встановлено. Це допоможе вибрати правильний спосіб регулювання.
Регулювання для поплавця на важелі (класичний механізм)
Знайдіть гвинт або пластиковий затискач на металевому або пластиковому важелі. Поверніть гвинт:
- За годинниковою стрілкою рівень води знижується;
- Проти годинникової — підвищується.
- Якщо гвинта немає — просто злегка зігніть важіль вниз або вгору (якщо це допустимо конструкцією).
Регулювання вертикального поплавця (новий тип)
На бічній частині поплавця шукайте затискач або регулювальний гвинт. Відтисніть затискач і посуньте поплавець:
- Вгору — більше води;
- Вниз — менше води.
Відпустіть затискач. Зафіксуйте положення.
Перевірка
- Закрийте кришку.
- Злийте воду.
- Подивіться, де зупиняється рівень: він повинен бути приблизно на 1-2 см нижче за переливну трубку (вертикальна трубка всередині бачка).
- Якщо потрібно, повторіть регулювання.
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