Секретний гвинт у бачку: як відрегулювати поплавок за 2 хвилини та зберегти сотні літрів на місяць

Як відрегулювати рівень води у бачку унітаза

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Правильний рівень води в зливному бачку унітаза є запорукою його ефективної та економної роботи. Якщо води занадто багато — вона дарма йде в каналізацію. Якщо мало — змив стає слабким і не справляється зі своїм завданням.

"Телеграф" розповість, як самостійно відрегулювати рівень води у бачку унітаза, щоб не переплачувати за лишню воду в ньому. Варто зауважити, що спершу потрібно визначити, який саме тип механізму встановлений в бачку.

Як влаштований бачок унітаза?

Всередині бачка знаходиться зливальний механізм та наливний механізм (запірний клапан із поплавцем). Саме поплавець відповідає за рівень води. У сучасних бачках він може бути:

на важелі збоку (пластиковий поплавець на довгій спиці);

на вертикальній направляючій (ковзає вгору-вниз уздовж штока);

Як відрегулювати рівень води

Відкрийте кришку бачка. Зазвичай вона просто знімається. У деяких моделях з кнопкою змиву кришка відкручується (поворотом декоративної кнопки проти годинникової стрілки).

Огляньте механізм поплавця. Визначте, який тип поплавця у вас встановлено. Це допоможе вибрати правильний спосіб регулювання.

Регулювання для поплавця на важелі (класичний механізм)

Знайдіть гвинт або пластиковий затискач на металевому або пластиковому важелі. Поверніть гвинт:

За годинниковою стрілкою рівень води знижується;

стрілкою рівень води знижується; Проти годинникової — підвищується.

— підвищується. Якщо гвинта немає — просто злегка зігніть важіль вниз або вгору (якщо це допустимо конструкцією).

Класичний механізм з поплавцем на важелі

Регулювання вертикального поплавця (новий тип)

На бічній частині поплавця шукайте затискач або регулювальний гвинт. Відтисніть затискач і посуньте поплавець:

Вгору — більше води;

— більше води; Вниз — менше води.

Відпустіть затискач. Зафіксуйте положення.

Механізм з вертикальним поплавцем

Перевірка

Закрийте кришку.

Злийте воду.

Подивіться, де зупиняється рівень: він повинен бути приблизно на 1-2 см нижче за переливну трубку (вертикальна трубка всередині бачка).

Якщо потрібно, повторіть регулювання.

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