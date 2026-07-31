За покупками – з пухнастим другом: лісовий мешканець на повідку здивував відвідувачів магазину (відео)

У неволі ці звірі живуть набагато довше

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У Кременчуці чоловік прийшов за покупками з незвичайним улюбленцем. Курйозний випадок стався у супермаркеті "Маркетопт".

Відповідні кадри опублікували у соцмережі Threads. На фото видно, як покупець несе на руках єнота.

"Кременчук. Нічого незвичайного, просто єнотиха Люся прийшла за продуктами до "Маркетопту", – йдеться у публікації.

Чоловік з єнотом. Фото: Threads

А вже на відео можна побачити, як тварина пересувається плиткою в нашийнику з повідцем.

У коментарях українка розповіла, що одного разу їхала з єнотом у таксі. Інший інтернет-користувач повідомив, що у сусідніх Горішніх Плавнях є таксист, який їздить із єнотом.

Велика ймовірність, що на камеру у супермаркеті потрапила саме ця парочка – таксист із єнотом. Адже цю лісову тварину досить рідко заводять як домашнього вихованця.

Що відомо про єнотів

Єнот-полоскун (Procyon lotor) — хижий ссавець із сімейства єнотових, родом з Північної Америки. Завдяки високій пристосовності він успішно розселився у багатьох країнах Європи та Азії, зокрема зустрічається і в Україні.

Єноти всеїдні: харчуються фруктами, горіхами, комахами, рибою, жабами, яйцями птахів та дрібними хребетними, а у містах нерідко шукають їжу у сміттєвих контейнерах. Ведуть переважно нічний спосіб життя і добре лазять по деревах.

Дорослий єнот зазвичай важить від 4 до 10 кг, хоча восени може бути значно важчим через накопичені жирові запаси. Примітно, що у природі він живе у середньому 2–5 років, а у неволі здатний доживати до 15–20 років. Риси, якими відрізняється тварина, — чорна "маска" навколо очей і пухнастий хвіст з темними кільцями.

Нагадаємо, у Запоріжжі коні не лише ходять табунами містом, а навіть гуляють дахами. Одна з верхолазок із копитами потрапила на камеру.