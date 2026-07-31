Чоловік справляв нужду в ліфті та під'їзді: його покарання виявилось до сміху копійчаним

Порушник не реагував на зауваження сусідів

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В Одесі чоловік отримав покарання за те, що справляв нужду в під’їзді. Проте штраф виявився меншим у кілька разів, ніж судовий збір.

Відповідна постанова з’явилася в Єдиному реєстрі судових рішень. Згідно з документом, 24 липня мешканець однієї з багатоповерхівок справляв свої природні потреби прямо у ліфті та під’їзді будинку, а на зауваження сусідів ніяк не реагував.

Про подію стало відомо правоохоронцям, а пізніше справу було передано до суду, на який чоловік не з’явився, але визнав свою провину в письмовій формі. Слуги Феміди визнали порушника винним та призначили йому штраф у розмірі 119 гривень.

"Справляв природні потреби у приміщенні будинку, а саме у ліфті та під’їзді, на зауваження сусідів не реагував, чим порушив громадський порядок та спокій громадян", — цитата з постанови.

Рішення суду

Примітно, що судовий збір, який чоловікові довелося сплатити додатково, виявився майже в 5,5 раза більшим за самий штраф — 665,60 грн.

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