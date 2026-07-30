Трагедія родини Воронових зворушила кожного: українці показали вражаючу єдність

Люди масово відгукнулися на заклик допомогти

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Після російського удару по селу Радушне у Криворізькому районі, який забрав життя подружжя Артема та Олени Воронових, а також їхніх дітей, українці об’єдналися для підтримки сім’ї. За короткий час їм удалося зібрати понад 100 тисяч гривень.

У соціальних мережах з’явилося безліч емоційних реакцій на страшну трагедію. Люди залишили сотні коментарів, висловлюючи біль, співчуття та підтримку.

"Скорбота, біль, сльози …"

"Вічна пам’ять загиблим. Щирі співчуття рідним та близьким".

"Царство небесне невинним дітям".

"За що така доля простим людям? Царство небесне невинним…"

"Це, звичайно, ніяк не допоможе, але я звичайна людина і щиро співчуваю вам".

Коментарі із соціальних мереж

Коментарі із соціальних мереж

Коментарі із соціальних мереж

Коментарі із соціальних мереж

Коментарі із соціальних мереж

Журналісти порталу "Свої. Кривий Ріг" відкрили збір для допомоги сім’ї загиблих. Загалом за пару годин вдалося зібрати майже 250 тис. гривень. При цьому суму збору було збільшено до 500 тисяч гривень з 300 тис. грн.

Як пояснили журналісти, збір веде теща Данила Воронова, військовослужбовця ЗСУ, який втратив свого сина внаслідок цієї атаки.

Трагедія у Радушному

Вранці 30 липня Росія атакувала селище Радушне у передмісті Кривого Рогу. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок влучення балістичної ракети до приватного будинку загинули шестеро людей.

Голова Дніпропетровської ОВ Олександр Ганжа розповів, що серед загиблих троє дітей – дівчинка 6 років, хлопчики 11 та 17 років. Відомо, що зруйновано повністю два приватні будинки.

Перший міський повідомляє, що загиблих багатодітних батьків звали Артем та Олена. Артему було 47 років, Олені 41 рік. Вони були в будинку з дітьми та півторарічним онуком. За попередніми даними журналістів, серед загиблих — Марк (за місяць мало бути 18 років), Домініка (16 років), Віоріка (14 років), Захарій (13 років), Азарій Ілай (11 років), Федеріка (9 років), Емілія (7 років), Артем (1,5 роки).

Життя цілої родини обірвала російська ракета/ Фото: Перший Міський. Кривий Ріг

Ще один син сім’ї Матвій про загибель рідних дізнався із місцевої телеграм-групи.

Скріншот із соціальних мереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про наслідки нового масованого обстрілу 30 липня.