Складаються як доміно: які будинки найменш стійкі до ракетних ударів
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Експерти пояснили, які типи житла краще витримують вибухову хвилю та де ризик для людей найменший
Найбільше шансів вижити під час ракетного удару — у мешканців монолітно-каркасних новобудов. Проте навіть їм фахівці радять не залишатись вдома: вибухова хвиля розбиває скло і вбиває уламками навіть без прямого влучання в будинок.
"Телеграф" з'ясував, які типи житлових будинків найвразливіші до ракетних ударів, чому одні руйнуються повністю, а інші тримаються, і де саме у квартирі найнебезпечніше.
Принцип доміно: чому панельки найнебезпечніші
Питання "в якому будинку безпечніше жити" більше не абстрактне — це питання виживання.
Панельні будинки — найбільш вразливі серед усього радянського житлового фонду. І справа не лише в їхньому віку.
Вся конструкція панельного будинку складається з готових залізобетонних плит, які під час будівництва ставляться одна на одну. Найслабше місце — стики між панелями. Коли ракета або уламок вражає несучу стіну, навантаження різко перерозподіляється. І будинок починає складатися.
Директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив це просто: "Якщо падає одна панелька, то вона може викликати падіння всіх інших панелей — за принципом доміно".
Приклади вже є. Торік обвал у панельному будинку на бульварі Вацлава Гавела в Києві — ракета вразила одну ділянку, і конструкція посипалась далі. Схожа ситуація сталася біля метро "Харківська".
Експертка з питань ЖКГ Кристина Ненно в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" уточнила: "Ракета не обов'язково пробиває будинок наскрізь. Вона влучила в одну ділянку — і це спровокувало обвал конструкції далі. Ми бачили, як панельні частини просто звисали".
Хрущовки: тонкі стіни плюс десятиліття зносу
Хрущовки — наступні у переліку небезпечного житла. Більшості таких будинків вже 50-80 років.
Тонкі перегородки, недостатнє армування, зношені перекриття — все це робить хрущовку вразливою навіть до ударної хвилі, не кажучи про пряме влучання.
Кристина Ненно наголошує: "Хрущовки схожі на панельки за слабкістю конструкції. До того ж вони вже самі по собі старенькі — деяким вже 80 років".
Сталінки тримаються краще — але не завжди
Сталінські будинки — найстійкіші серед радянського житлового фонду. Товсті несучі стіни, міцні перекриття, краще армування дають конструкції певний запас міцності.
Олександр Сергієнко пояснює: "У сталінок товсті стіни, і влучання розподіляється по всьому монолітному масиву будинку, а не концентрується в одній точці".
Проте сталінки все одно поступаються сучасним монолітно-каркасним будинкам. Вони "краще, ніж хрущовка" — але не "безпечні".
Монолітно-каркасні будинки: каркас стоїть навіть після удару
Сучасні монолітно-каркасні будинки — найстійкіші з усіх існуючих типів. Навантаження тут тримають колони і монолітний залізобетонний каркас, а не стіни.
Олександр Сергієнко пояснює: "Якщо влучає дрон чи ракета — вона пробиває стіну. Але каркас залишається цілим. Обвалення сусідніх квартир чи поверхів немає".
"Зовнішні стіни у монолітно-каркасних будинках не є несучими. Усі елементи арматурою скручені, залиті бетоном — одне руйнування не тягне за собою обвал усієї конструкції". —
Але є важливе застереження. "Якщо забудовник зекономив на арматурі — красивий фасад нічого не гарантує. Жодний будинок не будувався з розрахунком на ракетний удар", — попереджає експертка.
Паркінги у нових будинках: захист під землею
Підземні паркінги у сучасних ЖК — це фактично додатковий рівень захисту. Вони є частиною фундаменту і мають серйозний запас міцності.
Кристина Ненно підкреслює: "Не було жодного випадку, коли ракета пробивала підземний паркінг. Навіть якщо вона влучить біля входу — паркінг захистить, бо він під землею. Під час повітряної тривоги варто хоча б туди спускатись".
Де у квартирі найнебезпечніше
Місце у квартирі під час удару має значення.
Найнебезпечніші місця:
- біля вікон і балконів — розліт скла вбиває навіть без прямого влучання
- кімнати з фасадними стінами — перший удар хвилі
- верхні поверхи — вища ймовірність ураження.
Ще один ризик, про який рідко говорять — меблі. Під час вибухової хвилі злітають полиці, шафи, лампи, вилітають двері разом з коробками. Навіть уламки фасадної плитки сусіднього будинку можуть залетіти у квартиру навпроти.
Які будинки найвразливіші — офіційні оцінки
Міжнародні організації наголошують: ракети та дрони вражають передусім густонаселені райони і цивільну інфраструктуру, а не "конкретні серії будинків". Найбільші ризики визначаються конструкцією, розташуванням і станом будівлі.
1. Житлові будинки у щільній забудові
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала: найбільше постраждалих — у районах із багатоповерховою забудовою, де вибухова хвиля зачіпає одразу багато об'єктів. За даними місії, понад 90% цивільних втрат спричинені вибуховою зброєю у населених районах.
Вразливість тут визначається не серією будинку, а:
- сусідніми будівлями поруч — ефект "ланцюгового ураження"
- великими скляними фасадами
- високою щільністю населення
2. Панельні та старі житлові будівлі
У документах цивільного захисту підкреслюється: старі конструкції і зношені будівлі гірше витримують вибухову хвилю через слабші стики конструкцій, зношені перекриття і відсутність сучасного армування.
Це не означає "панелька небезпечна сама по собі" — але вона має гіршу стійкість до ударної хвилі і швидше руйнується при частковому ураженні.
3. Будинки біля критичної інфраструктури
ООН та Світовий банк фіксують: удари часто спрямовані на енергетику, транспорт і комунальні системи. Житлова забудова поруч страждає через вторинні ураження.
Найвищі ризики — у будинків:
- поруч з ТЕЦ, підстанціями, вузлами водопостачання
- біля мостів, залізниць, промзон
- у районах із військово-промисловими об'єктами
4. Верхні поверхи та будинки без укриттів
У документах цивільної оборони наголошується: не всі будівлі можуть забезпечити захист під час ударів. Найбільш вразливі умови:
- верхні поверхи — вищий ризик прямого ураження уламками
- відсутність підземних укриттів поруч
- будинки без захищених підвалів
Що радить ДСНС: головне про безпеку під час обстрілів
1. Пріоритет — укриття
ДСНС наголошує: завчасно визначте місце, куди підете під час тривоги. Це може бути:
- спеціально обладнане сховище
- підземний перехід або метро
- підвал, якщо він офіційно придатний для перебування
Офіційна позиція однозначна: в укритті безпечніше, ніж у квартирі.
2. Якщо не встигаєте вийти
ДСНС радить ховатись у приміщенні без вікон, за двома несучими стінами — у внутрішніх кімнатах. Підійде коридор або ванна без газових приладів. Це зменшує ризик від уламків і вибухової хвилі.
3. Комунікації — вимкнути одразу
Офіційна рекомендація:
- перекрити газ і воду
- вимкнути світло та електроприлади
Мета — знизити ризик пожеж і аварій після можливого ураження.
4. Найнебезпечніші місця у будинку
ДСНС та рятувальники називають зони найвищого ризику:
- біля вікон і балконів
- кімнати з фасадними стінами
- верхні поверхи — вища ймовірність ураження уламками
5. Тривожний набір — що мати з собою
ДСНС рекомендує базовий набір для укриття:
- вода і їжа на 1-2 доби
- ліхтарик і павербанк
- аптечка
- документи
- теплі речі
Головний висновок ДСНС: ризик визначається не типом будинку, а поведінкою людей, наявністю укриття і швидкістю реагування під час тривоги.