Боксери, генерали та міністри: хто потрапляв у скандали з дисертаціями в Україні

Скандали з дисертаціями відомих українців регулярно стають темою обговорення як в науковому середовищі, так і серед звичайних людей. Одним з останніх у центрі подібного скандалу опинився чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який захистив дисертацію з права, але одразу став об'єктом критики.

Науковці знайшли у його роботі посилання на неіснуючі джерела та ознаки фальсифікації інформації. Про це заявили представники антиплагіатної ініціативи "Дисергейт".

У березні 2025 року Олександр Усик захистив дисертацію в Харківському університеті внутрішніх справ і став доктором філософії з права. Його наукова робота мала назву "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту". Проте колишній викладач Сумського університету Олег Смірнов знайшов у ній серйозні проблеми – посилання на джерела, яких не існує, та очевидні ознаки підробки. Він назвав роботу Усика простим "Цитатником" без справжньої наукової цінності.

Світлана Вовк з організації "Дисергейт" гостро розкритикувала боксера у Facebook. "Пане Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким вчинком?" – написала вона. Вовк також зазначила, що з таким напруженим графіком тренувань і боїв у чемпіона просто не могло бути часу на серйозну наукову роботу.

Проте, Усик – не єдиний відомий українець, хто потрапив у скандал через дисертацію. "Телеграф" нагадає, хто ще мав подібні проблеми.

Зокрема, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж став об'єктом критики, після захисту докторської дисертації у грудні 2023 року. Тоді мовознавиця Ірина Фаріон "наїхала" на Залужного — вона публічно засумнівалася в якості його наукової роботи. Її обурило, що Залужний захищався в Одеській юридичній академії, яку очолює колишній регіонал Сергій Ківалов.

Залужний захищався в Одеській юридичній академії, яку очолює колишній регіонал Сергій Ківалов. "Ви розумієте рівень божевілля!? Коли він її написав? Мені цікаво, бо написати дисертацію – це виключити себе взагалі з життя. Я свою докторську писала вісім років, а кандидатську – п'ять", – обурилася Фаріон в інтерв'ю.

Гучний скандал виник і навколо міністра освіти Оксена Лісового. Його звинуватили в плагіаті одразу після призначення на посаду. Спочатку міністр подав свою роботу на перевірку, але потім просто відмовився від наукового ступеня. Через це перевірку зупинили.

Юрист Микита Андрєєв, член Національного агентства з якості вищої освіти, подав до суду на НАЗЯВО через це рішення. Суд відкрив справу, вимагаючи завершити перевірку дисертації міністра.

Ще один гучний скандал стався в Національній академії наук. Голову Ради молодих вчених Валерію Ковач звинуватили в масштабному плагіаті з російських джерел. Науковці Сергій Шарапов і Антон Сененко знайшли в її роботі кумедні помилки машинного перекладу – російське слово "пол" (стать) було перекладено як "підлога", а "Волгоградська область" раптом стала "Київською". Це доводило, що текст просто скопіювали з російських джерел. У березні 2025 року Ковач тимчасово відсторонили від посади.

Схожий скандал раніше трапився з Іллею Кивою, колишнім проросійським політиком, якого вбили в грудні 2023 року. В його дисертації знайшли посилання на неіснуючі джерела та підроблені довідки. За словами тодішнього міністра освіти Сергія Шкарлета, міністерство отримало копію дисертації Киви і провело розслідування цих порушень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що науковець проаналізував дисертацію Усика і визнав її досить слабкою. Українці відреагували шквалом критики.