Дрібнотем’я, імітація науки: український вчений розкритикував теми дисертацій з педагогіки та психології

У темах дисертацій виявлено чотири основні проблеми

Аналіз тем дисертацій із останнього Протоколу засідань Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук показав тривожні тенденції у сфері академічної підготовки в Україні.

Український вчений Леонід Бедратюк на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, в якому викладено докладний аналіз на цю тему. Його було проведено за допомогою штучного інтелекту OpenAI.

ШІ під кожною темою детально описав два фактори: дрібнотем’я та наукова імітація. Важливо, що це лише аналіз штучного інтелекту, зроблений з урахуванням зібраних даних із відкритих джерел.

Серед найпоширеніших проблем:

Декларативність: теми часто не містять чіткої наукової проблеми або гіпотези, зосереджуючись лише на результаті, наприклад, формування компетентностей.

Публіцистика замість науки: замість точних формулювань часто використовуються метафори та політичні кліше.

Обмежене узагальнення: більшість тем фокусується на вузьких групах (майбутні вчителі, бакалаври конкретних спеціальностей), без прагнення до міждисциплінарного чи системного охоплення.

Псевдонаукова термінологія: вживаються незрозумілі чи незрозумілі терміни, наприклад "прогностичний менеджмент" чи "м’які навички", без наукової операціоналізації.

З 23 тем, які були розглянуті в ході аналізу, тільки одна і лише наполовину не викликала застереження. Інші мають не менше однієї ознаки сумнівної науковості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчений проаналізував дисертацію Усіка і визнав її досить слабкою. Українці відреагували шквалом критики.