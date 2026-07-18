Попрощайтеся з вапняним нальотом: простий продукт поверне змішувачам блиск

Позбутися білого нальоту на кранах можна без агресивної хімії та тривалого чищення

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Вапняний наліт на змішувачах з'являється навіть у тих оселях, де прибирання проводять регулярно. Через жорстку воду крани швидко втрачають блиск, а видалити білі відкладення буває непросто.

Втім, як пише хорватське видання Jutarnji, існує простий спосіб, який допоможе впоратися із цією проблемою за допомогою звичайного столового оцту.

Основною причиною появи вапняного нальоту є мінерали, що містяться у водопровідній воді. Коли вода висихає, кальцій і магній осідають на поверхні змішувача, утворюючи тверді білі плями. З часом вони не лише погіршують зовнішній вигляд сантехніки, а й можуть ускладнювати її використання.

Це легко виправити

Для очищення не знадобляться дорогі засоби. Достатньо змочити чисту ганчірку або кілька ватних дисків звичайним столовим оцтом і щільно прикласти їх до місць із нальотом.

Щоб оцет не випаровувався надто швидко, можна обгорнути змішувач тканиною та залишити приблизно на 20–30 хвилин. Якщо шар вапняного нальоту дуже товстий, компрес рекомендують залишити на кілька годин або навіть на ніч.

Після цього залишиться лише зняти тканину та акуратно протерти поверхню м'якою губкою або старою зубною щіткою. Більшість відкладень легко відстануть без сильного тертя. Наприкінці змішувач потрібно промити чистою водою та витерти насухо мікрофіброю — це поверне металу блиск і допоможе уникнути нових розводів.

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