Як обійти перевірку диплома на плагіат і штучний інтелект? Цікаве пояснення Міносвіти

МОН заохочує перевірку антиплагіатними програмами, але є нюанс

Українські виші із допомогою програм на кшталт Strike Plagiarism перевіряють дипломні і курсові на плагіат і використання штучного інтелекту. А тим часом величезний пласт студентських робіт залишається без перевірки із банальної причини — браку грошей.

Про це в другій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Він пояснив, чи перевіряють домашні роботи на застосування штучного інтелекту.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Перевірка на ШІ — новий стандарт": у Міносвіти розповіли про плагіат, зловживання відстрочками та НМТ".

За його словами, це залежить від закладу і від його ресурсів. Бо такі перевірки коштують гроші.

— Виробники антиплагіатних програм беруть оплату за кожну сторінку, яку перевіряють. Уявіть собі: якщо в університеті 10 тисяч студентів і кожну їхню роботу перевіряти, це може вилитися у досить великі витрати, — каже топ-чиновник МОН.

Тому не всі університети можуть собі це дозволити. Кращі університети сьогодні перевіряють не лише курсові чи дипломні роботи, а й значну кількість поточних робіт, які студенти пишуть для різних курсів. Ми в міністерстві таку практику заохочуємо, — додав Михайло Винницький.

Нагадаємо, голову Ради молодих вчених НАН України Валерію Ковач звинуватили у плагіаті. В деяких її запозичених у росіян роботах можна помітити некоректний автоматичний переклад. Наприклад, слово "пол" ("стать") перекладається, як "підлога".