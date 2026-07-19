НАТО готується до війни з Росією, а у Кремлі хочуть переговорів? Аналітики розкрили, що відбувається

У Москві поділяють війну проти України, відносини зі США та потенційне протистояння з НАТО

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НАТО дедалі активніше готується до можливого збройного конфлікту з Росією. Країни-члени альянсу збільшують оборонні бюджети та аналізують сценарії можливої ескалації в Європі найближчими роками.

Про це повідомляє британський аналітичний центр RUSI. Своєю чергою, Кремль, попри посилення риторики, залишає двері для діалогу відчиненими.

Альянс готується до війни з Росією

"Як і очікувалося, на саміті НАТО в Анкарі альянс присвятив значну частину часу збільшенню витрат на оборону та підтвердженню підтримки України. Він також колективно розглядає підготовку до війни з Росією, дату якої поки що не визначено", – йдеться у матеріалі.

Автор зазначає, що НАТО, ймовірно, переконане, що наступна велика війна буде з Росією в Європі, та будує відповідні плани.

Останнім часом з’явилося багато статей на цю тему, в яких висловлюються різні припущення, що Росія планує обмежене сухопутне вторгнення до Польщі. Таким чином, Москва нібито збирається перевірити рішучість альянсу.

А якою є позиція Кремля?

Судячи з публічних заяв Москви, російське керівництво поділяє три окремі напрями: війну проти України, відносини зі США та потенційне протистояння з НАТО.

Такий підхід дозволяє Кремлю одночасно продовжувати удари по Україні, звинувачувати Захід у підтримці українських операцій і зберігати можливість для контактів з американськими представниками.

Після зустрічі глави Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, що відбулася в серпні 2025 року на Алясці, російські офіційні особи почали регулярно згадувати так званий "дух Анкоріджа", попри те, що саміт не завершився підписанням будь-яких угод чи спільних документів.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Фактично цей термін перетворився на зручну формулу для позначення передбачуваних неформальних домовленостей, які кожна зі сторін могла інтерпретувати у власних інтересах.

До літа 2026 тональність російської риторики змінилася. Глава МЗС РФ Сергій Лавров почав заявляти, що Вашингтон відмовився від колишнього курсу, а речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що конфлікт в Україні нібито переріс у війну через пряму участь держав Заходу.

Окрему увагу аналітики звертають на слова Пєскова про те, що країни, з території яких можуть завдаватися українські удари по Росії, Москва розглядатиме як законні військові цілі.

Дмитро Пєсков. Фото: Getty Images

За оцінкою RUSI, ці заяви поки що не свідчать про підготовку безпосереднього зіткнення з НАТО. Водночас вони розширюють публічне обґрунтування, яке дозволяє Кремлю за необхідності звинувачувати нові держави в участі у конфлікті та виправдовувати можливу подальшу ескалацію.

Водночас попри посилення риторики, Москва, ймовірно, як і раніше, прагне зберегти можливість для переговорів з Білим домом. При цьому предмет такого діалогу може суттєво розходитися з повісткою, яку б хотіла обговорювати американська сторона.

Раніше відомий дипломат і політик Роман Безсмертний заявив "Телеграфу", що у Путіна опції припинення вогню не існує. За його словами, російський диктатор має план, який хоче реалізувати: знищення української держави та українців як нації.