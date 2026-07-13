Чи нападе Росія на НАТО цього літа: у Польщі дали однозначну відповідь

Польський міністр розповів, що стримує Путіна та які ризики залишаються

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Росія не здатна на широкомасштабний наступ проти НАТО та окремих держав Альянсу, проте може влаштувати провокації. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив — вони не матимуть успіху.

Він повідомив про це у коментарі кореспондентці "Телеграфу" напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Сікорський вважає, що якби Росія мала можливість зробити щось аби виграти війну, вона б вже пішла на цей крок. Одна з карт, які ще є в рукаві у Володимира Путіна — мобілізація, вважає політик, проте є нюанс.

Одна з карт, яку Путін ще може розіграти, — і ви знаєте про ці чутки та про всі пов'язані з цим ризики для нього, — це оголошення мобілізації. Втім, я розумію, що навіть він, попри авторитарний характер своєї системи, побоюється зростання невдоволення серед російського населення напередодні недемократичних виборів до Державної думи. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі

Що ж до можливих провокацій з боку Росії влітку, поки в Європі політичні канікули, то Сікорський не очікує нічого нового.

Путін не має спроможності здійснити широкомасштабний наступ ані проти НАТО загалом, ані навіть проти окремої держави-члена Альянсу. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі

"Він може вдатися до певних провокацій. Це можуть бути операції під чужим прапором або атаки із застосуванням безпілотників, подібні до тих, які ми вже бачили, — каже голова польського МЗС та наголошує — Ми на різних рівнях даємо чіткий сигнал, що знаємо про його наміри, і вони не матимуть успіху".

Нагадаємо, про ризик російської провокації на території Польщі активніше заговорили у липні. Прем'єр країни Дональд Туск повідомив, що Польща готується до різних сценаріїв, а інформацію отримує від розвідок країн ЄС та НАТО. Туск наголошував, що найближчі місяці можуть бути критичними.

Раніше "Телеграф" розповідав про залаштункові обговорення на саміті НАТО в Анкарі. Зокрема, США підтримують далекобійні удари ЗСУ, які Трамп назвав кроком до кінця війни, а НАТО дає Україні 6–9 місяців на перехоплення ініціативи.