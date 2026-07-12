"Нам не вистачить сил": у Раді розповіли, де і коли Путін може відкрити новий фронт

Україні необхідно готуватися до ще одного сценарію

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Росія може відкрити цієї осені новий фронт у Чернігівській області. Сценарій можливий після проведення виборів до Держдуми та за умови певної домовленості з Білоруссю.

Таку думку висловив секретар Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Говорити великий Львів". За його словами, ворог може сформувати нові резерви.

"Загроза можлива після проведення виборів у Російській Федерації. Зокрема, якщо знову виграє "Єдина Росія" путінська. Це дуже велика загроза, тому що нам потрібно буде на це реагувати", — зазначив Костенко.

За його словами, у разі реалізації такого сценарію українським силам може не вистачити ресурсів для одночасного протистояння на кількох напрямках.

"Якщо вони (росіяни, — ред.) сформують нові дивізії і, наприклад, відкриють Чернігівський фронт, і не дай боже домовляться з Білоруссю, то цих сил і засобів, які у нас є, нам буде недостатньо, щоб їм протистояти", — сказав Костенко.

Він додав, що наразі основні бойові дії зосереджені у Донецькій та Запорізькій областях. Якщо ж відбудеться відкриття нового масштабного спрямування, українській владі буде потрібно шукати додаткові резерви та приймати нові рішення у сфері оборони.

"А це можуть бути речі, які будуть далеко від тих, які ми зараз бачимо", — підсумував Роман Костенко.

Чернігівська область на карті

Чи справді Білорусь готова вступити у війну проти України?

Як повідомляв "Телеграф", за словами військового аналітика Олексія Гетьмана, поки небезпеки наступу ворога на Київ із Білорусі немає. Проте звідти можливі провокації, заходи диверсійно-розвідувальних груп та обстріли.

"Немає жодних даних про будь-яке планування сильного наступу в цьому напрямі, але є дані про можливість заходів ДРГ, артилерійських та ракетних обстрілів. Небезпека завжди залишається, але кожен може будь-яку відповідь інтерпретувати на власний розсуд. Тобто сказати, що ні, це неправильно. Сказати, що є — це може бути сприйнято як "скоро почнеться ", — сказав Гетьман.

Він наголосив, що зараз можна говорити про відсоток ймовірності таких подій. А ймовірність масованого нападу на Київ, за його словами, на сьогодні становить один-два відсотки.

"99-98 відсотків — що такого не станеться. Але під час війни, коли залишається навіть один відсоток, то небезпека є", — резюмував Гетьман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим Україна може відповісти на наступ із Білорусі.