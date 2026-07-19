НАТО готовится к войне с Россией, а в Кремле хотят переговоров? Аналитики раскрыли, что происходит

В Москве разделяют войну против Украины, отношения с США и потенциальное противостояние с НАТО

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

НАТО все активнее готовится к возможному вооруженному конфликту с Россией. Страны-члены альянса увеличивают оборонные бюджеты и анализируют сценарии возможной эскалации в Европе в ближайшие годы.

Об этом сообщает британский аналитический центр RUSI. В свою очередь, Кремль, несмотря на ужесточение риторики, оставляет дверь для диалога открытой.

Альянс готовится к войне с Россией

"Как и ожидалось, на саммите НАТО в Анкаре альянс посвятил значительную часть времени увеличению расходов на оборону и подтверждению поддержки Украины. Он также коллективно рассматривает подготовку к войне с Россией, дата которой пока не определена", – говорится в материале.

Автор отмечает, что НАТО, вероятно, убеждено, что следующая крупная война будет с Россией в Европе, и строит соответствующие планы.

В последнее время появилось множество статей на эту тему, в которых высказываются различные предположения о том, что Россия планирует ограниченное сухопутное вторжение в Польшу. Таким образом Москва якобы собирается проверить решимость альянса.

А какова позиция Кремля?

Судя по публичным заявлениям Москвы, российское руководство разделяет три отдельных направления: войну против Украины, отношения с США и потенциальное противостояние с НАТО.

Такой подход позволяет Кремлю одновременно продолжать удары по Украине, обвинять Запад в поддержке украинских операций и при этом сохранять возможность для контактов с американскими представителями.

После встречи главы России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, состоявшейся в августе 2025 года на Аляске, российские официальные лица начали регулярно упоминать так называемый "дух Анкориджа", несмотря на то, что саммит не завершился подписанием каких-либо соглашений или совместных документов.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Фактически этот термин превратился в удобную формулу для обозначения предполагаемых неформальных договоренностей, которые каждая из сторон могла интерпретировать в собственных интересах.

К лету 2026 года тональность российской риторики изменилась. Глава МИД РФ Сергей Лавров стал заявлять, что Вашингтон отказался от прежнего курса, а спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что конфликт в Украине якобы перерос в войну из-за прямого участия государств Запада.

Отдельное внимание аналитики обращают на слова Пескова о том, что страны, с территории которых могут наноситься украинские удары по России, Москва будет рассматривать как законные военные цели.

Дмитрий Песков. Фото: Getty Images

По оценке RUSI, эти заявления пока не свидетельствуют о подготовке непосредственного столкновения с НАТО. Вместе с тем они расширяют публичное обоснование, позволяющее Кремлю при необходимости обвинять новые государства в участии в конфликте и оправдывать возможную дальнейшую эскалацию.

В то же время, несмотря на ужесточение риторики, Москва, вероятно, по-прежнему стремится сохранить возможность для переговоров с Белым домом. При этом предмет такого диалога может существенно расходиться с повесткой, которую хотела бы обсуждать американская сторона.

Ранее известный дипломат и политик Роман Бессмертный заявил "Телеграфу", что у Путина опции прекращения огня не существует. По его словам, у российского диктатора есть план, который хочет реализовать: уничтожение украинского государства и украинцев как нации.