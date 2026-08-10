Трампу запропонували несподіваний союз із Україною: про що йдеться

Сприйняття Києва у Вашингтоні змінюється

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Посилення українських військових позицій та збільшення виробництва Києвом власної зброї робить Україну цінним джерелом військових технологій та ноу-хау. Київ може стати частиною американського оборонно-промислового ланцюжка, виробляючи озброєння для себе та потенційно для союзників США.

Україна — не отримувач допомоги, а повноцінний партнер

Про це йдеться у статті на The Atlantic. Зазначається, що "якщо якась країна в Європі має стимул і досвід, щоб стати ключовим вузлом у військовому ланцюжку поставок Америки, то це Україна". Київ можна назвати "зразковим союзником".

"Питання в тому, чи визнає це адміністрація Трампа, чи все ще уявляє, що має всі карти в руках. Надання Україні ліцензії на Patriot не буде поступкою залежній державі, яка веде невиграшну війну: це цілком може бути початком виробничої угоди, яка зрештою служитиме Сполученим Штатам", — йдеться у статті.

Нагадується, що Україна підтримала США у війні проти Ірану. Київ направив технічних радників для встановлення та експлуатації передової київської системи Sky Map, яка використовує акустику та штучний інтелект для виявлення та збивання безпілотників.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський переконав Трампа попросити в Ілона Маска дозволу використовувати Starlink для ударів вглиб Росії. Це рішення не лише нічого не коштуватиме США, але навіть може принести прибуток Пентагону та ЦРУ.

США передають Україні розвіддані для ударів по енергетиці Росії

Єдине, що Сполучені Штати досі надають Україні безплатно, це розвідувальна інформація. Зокрема дані для наведення ударів по позиціях російських військ в Україні та по енергетичній інфраструктурі всередині Росії.

За словами американських та українських джерел, це заслуга директора ЦРУ Джона Реткліффа. Під час перебування на полі для гольфу він вражає Трампа даними про втрати Росії на полі бою, які перевищують 40 000 на місяць.

Джон Реткліфф. Фото: Вікіпедія

Ці дані вражають Трампа та впливають на його думку, адже президент США "не любить тих, хто програв". Наразі Україна виглядає переможцем і спростовує думку тих, хто наполягає на нездатності Києва перемогти.

Виробники Patriot побоюються, що Україна покращить і здешевить їхні ракети

Американські виробники Patriot не хочуть передавати Україні ліцензії для виробництва ракет-перехоплювачів. Вони побоюються, що Київ буде робити їх швидше та дешевше, розповів один з чиновників США, який підтримує передачу ліцензій.

За його словами, американські компанії Raytheon і Lookheed, які виробляють Patriot, "пояснюватимуть свої побоювання ризиком крадіжки інтелектуальної власності та передачі технологій", проте справжня причина в іншому, каже він.

Компанії побоюються, що Україна знайде спосіб удосконалити Patriot, налагодить масове виробництво і робитиме ракети значно швидше та дешевше, ніж США.

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський завив, що терміни початку виробництва ракет до Patriot Україною залежать від того, яку частину технологічного циклу вдасться локалізувати безпосередньо в Україні. Зазвичай США не передають одній державі виробництво ракети "від початку до кінця", виготовлення компонентів розподіляють між різними країнами.