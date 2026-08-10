Українці масово переходять на готівку, названо одразу 5 причин

На руках населення майже трильйон готівкової гривні

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Українці все активніше використовують готівку. Зростання попиту на паперові гроші викликано комплексом причин.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Тотальний фінмоніторинг: чому українці масово тікають у "кеш" і як жити без банків

Чому українці масово переходять на готівку — 5 причин

Посилення фінансового моніторингу банками. Через ці перевірки все частіше відбувається примусове закриття рахунків. Українцям не подобається необхідність виправдовуватися за власні статки чи операції. Хтось не хоче носити численні документи, а хтось просто не має необхідних декларацій і довідок.

Військові дії та викликана ними нестабільність. В цих умовах люди хочуть мати запас готівки, яка може стати в нагоді в екстремальній ситуації.

Ризик раптових відключень електроенергії. Через це можуть виникати проблеми з безготівковим розрахунком. Українці намагаються мати запас готівки на такі випадки.

Коли в Україні найбільше друкували готівки. Інфографіка "Телеграф"

Недовіра до банків. Вона залишилася в частини українців, зокрема тих, хто мав непрості часи у 2015—2017 роках, у період так званого банкопаду (закриття понад 90 банків). Недовіра існує навіть попри державну гарантію на всі банківські вклади населення у повному об’ємі під час воєнного стану та ще трьох місяців після його завершення. Не всі готові очікувати на виплати компенсацій і проходити процедури Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зростання тіньового обігу економіки. Причини у посиленні податкового тиску (зокрема через покращення адміністрування), військових діях, а також у активізації шахраїв.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Україні необхідна нова купюра у 2000 гривень. П'ять причин назвав Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків.