Трампу предложили неожиданный союз с Украиной: о чем идет речь

Восприятие Киева в Вашингтоне меняется

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Усиление украинских военных позиций и увеличение производства Киевом собственного оружия делает Украину ценным источником военных технологий и ноу-хау. Киев может стать частью американской оборонно-промышленной цепочки, производя вооружение для себя и потенциально для союзников США.

Украина – не получатель помощи, а полноценный партнер

Об этом говорится в статье The Atlantic. Отмечается, что "если у какой-то страны в Европе есть стимул и опыт, чтобы стать ключевым узлом в военной цепочке поставок Америки, то это Украина". Киев можно назвать "образцовым союзником".

"Вопрос в том, признает ли это администрация Трампа, или она все еще представляет, что у нее все карты на руках. Предоставление Украине лицензии на Patriot не будет уступкой зависимому государству, ведущему невыигрышную войну: это вполне может быть началом производственной сделки, которая в конечном итоге будет служить Соединенным Штатам", — говорится в статье.

Напоминается, что Украина поддержала США в войне против Ирана. Киев направил технических советников по установке и эксплуатации передовой киевской системы Sky Map, которая использует акустику и искусственный интеллект для выявления и сбивания беспилотников.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский убедил Трампа попросить у Илона Маска разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России. Это решение не только ничего не будет стоить США, но даже может принести прибыль Пентагону и ЦРУ.

США передают Украине разведданные для ударов по энергетике России

Единственное, что Соединенные Штаты до сих пор предоставляют Украине бесплатно, это разведывательная информация. В частности, данные для наведения ударов по позициям российских войск в Украине и по энергетической инфраструктуре внутри России.

По словам американских и украинских источников, это заслуга директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Во время пребывания на поле для гольфа он поражает Трампа данными о потерях России на поле боя, превышающими 40 000 в месяц.

Джон Рэтклифф. Фото: Википедия

Эти данные впечатляют Трампа и влияют на его мнение, так как президент США "не любит проигравших". Сейчас Украина выглядит победителем и опровергает мнение тех, кто настаивает на неспособности Киева победить.

Производители Patriot опасаются, что Украина улучшит и удешевит их ракеты

Американские производители Patriot не хотят передавать Украине лицензии для производства ракет-перехватчиков. Они опасаются, что Киев будет делать их быстрее и дешевле, рассказал один из чиновников США, поддерживающий передачу лицензий.

По его словам, производящие Patriot американские компании Raytheon и Lookheed "будут объяснять свои опасения риском кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий", однако настоящая причина в другом, говорит он.

Компании опасаются, что Украина найдет способ усовершенствовать Patriot, наладит массовое производство и будет производить ракеты значительно быстрее и дешевле, чем США.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский завил, что сроки начала производства ракет в Patriot Украины зависят от того, какую часть технологического цикла удастся локализовать непосредственно в Украине. Обычно США не передают одному государству производство ракеты "от начала до конца", изготовление компонентов распределяют между разными странами.