Виноград може захворіти перед збором: 5 способів врятувати врожай у серпні

Поки одні сорти вже набрали колір і смак, інші ще виглядають зеленими і потребують додаткових обробок від основних виноградних хвороб — мілдью та оїдіуму.

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Найменший спалах грибкового захворювання може "помножити на нуль" усі зусилля виноградаря. Що робити? Адже зараз не можна обробляти засобами з довгими термінами очікування (це період, за який пестициди стають нешкідливими для здоров’я людини).

Вихід є завжди. Пропонуємо перелік із препаратів, які прийдуть вам на допомогу.

Хорус (це ципродиніл у концентрації 750 г/кг) або є український аналог під назвою Страж . Так, це звична "хімія", сильний препарат, здатний протистояти і мілдью, і оїдіуму, причому термін очікування винограду становить 7 днів. Головне, обробляйте виноградник пізно ввечері, щоб не обпалити листя у спеку.

(це ципродиніл у концентрації 750 г/кг) або є український аналог під назвою . Так, це звична "хімія", сильний препарат, здатний протистояти і мілдью, і оїдіуму, причому термін очікування винограду становить 7 днів. Головне, обробляйте виноградник пізно ввечері, щоб не обпалити листя у спеку. Ізокур, біопрепарат на основі куркуми, діє проти всіх патогенів, забезпечуючи м’який захист дозріваючих ягід. У парі з ним чудово працює інсектицид Сезар.

Йодоцид – засіб на основі йоду, це сильна дезінфекція, і кожен про це знає. І грибки, і гнилі, і віруси не люблять йоду.

– засіб на основі йоду, це сильна дезінфекція, і кожен про це знає. І грибки, і гнилі, і віруси не люблять йоду. Добрива з фосфітами мають побічний вплив на мілдью. Як лікування не підійде, але як профілактика дуже навіть.

мають побічний вплив на мілдью. Як лікування не підійде, але як профілактика дуже навіть. Добрива з хелатною сіркою — відмінний засіб проти оїдіуму, причому без слідів на дозріваючих ягодах. Наприклад, Оракул S (Сірка актив) від українського виробника "Долина" ось уже кілька років успішно застосовується просунутими виноградарями проти борошнистої роси.

Чим можна обробляти виноград у серпні від оїдіуму та мілдью. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Особливо підкреслимо, що для добрив немає терміну очікування, але все ж таки днів 3-4 можна почекати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як швидко вибрати найсолодше гроно винограду — є просте правило, відоме всім досвідченим виноградарям.