НЛО? Українців спантеличило дивне явище у небі (ексклюзивне відео)

Втім, насправді жодного незвичного явища тут немає

Ввечері 2 травня українців спантеличило невідоме явище у небі. Над Києвом, Одесою, Харковом та Дніпром помітили невідомий повітряний об'єкт невійськового призначення, який спочатку почали приймати за НЛО.

Незвичайний об'єкт в українському небі зафільмував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відео можна подивитися нижче.

Втім, насправді жодного незвичного явища тут немає. Українці бачили над деякими регіонами країни другий ступінь носія ракети SpaceX Falcon 9, який виводив у відкритий космос два супутники WorldView Legion. Доречі, явище бачили не тільки в Україні, а також у Польщі, Чехії та деяких інших країнах Східної Європи. Зокрема, це пояснює канал Alpha Centauri.

"Власне, чому ми вважаємо, що це саме Falcon 9: через сервіс flightclub можна подивитись траєкторію сьогоднішнього запуску, де буде видно, що приблизно о 22:50 за Київським часом другий ступінь Falcon 9 знаходився саме там, де цей об'єкт спостерігали на небі — на північному заході", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно у США неподалік авіабази Еглін (Флорида) був помічений невпізнаний літаючий об’єкт. Невідомий апарат потрапив на знімки очевидців.

Як повідомлялося раніше, жителі низки областей України в ніч на 1 травня побачили в небі яскравий спалах, який на кілька миттєвостей висвітлив небо. За попередньою інформацією, подія не була пов’язана з бойовими діями.