Курс долара після Великодня – як на це вплине американська допомога

Особливих загроз поки що не прогнозують

Курс долара в Україні поки що зберігається на рівні 39,6 грн. І загалом це не межа, зміни курсу продовжаться, зокрема у бік збільшення, але навряд чи цей ефект буде стабільним.

Такою є думка начальника департаменту казначейства "Глобус банку" Тараса Лєсового, висловленого "Телеграфу". За його словами, загалом курс національної валюти залишатиметься стабільним, а долар з 6 по 12 травня навряд чи сильно зросте.

Основна причина такого оптимістичного прогнозу – схвалення допомоги від США на загальну суму 61 млрд дол., з яких понад 9 млрд передбачені саме для економічних потреб. І за словами експерта для валютного ринку, це означає:

Нацбанк зможе продовжити реалізацію стратегії валютної лібералізації без огляду на фінансові можливості країни, що може спричинити зміни курсу;

зниження впливу на міжбанк не порушить "систему" поточних валютних змін, що встановлена, готівковий ринок, як і раніше, миттєво реагуватиме на будь-які новини з міжбанку", підлаштовуючи власну курсову різницю під показники міжбанку;

зберігатиметься рівновага між попитом та пропозицією, принаймні регулятору стане трохи простіше коригувати їхній рівень, адже гривня отримала міцний захист від знецінення, відповідно попит на валюту може бути цілком помірним.

На думку Тараса Лєсового, протягом наступного тижня головні зміни відбудуться у межах валютних коридорів, проте це не означає певних ситуативних винятків. Проте вже зараз можна припустити, що курс долара навряд чи перетне їхню нижню позначку, тобто не опуститься нижче за 39 грн. А загалом курс коливатиметься між 39 та 41 гривнями за долар.

"Наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься у свідомості і вельми прогнозованою, адже навряд чи виникне якась непереборна обставина, яка могла б зруйнувати налагоджену, вибудовану "систему" валютних змін. Незважаючи на щоденні валютні зміни, вони не стануть викликом для ринку і не призведуть до зміни стратегії регулятора", — резюмує експерт.

На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси в 2024 році курс долара в Україні коливатиметься на рівні 40-41 гривня.