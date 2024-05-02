Депутат з Естонії проїхав велосипедом до Києва, щоб зібрати допомогу для ЗСУ: скільки днів знадобилося

Парламентарій показав, що війна знаходиться на відстані велосипедної поїздки

Естонський депутат, член комісії з державної оборони Рійгікогу та парламентської групи Україна-Естонія Крісто Енн Вага проїхав велосипедом з Таллінна до Києва рівно за сім днів. Він робив це, щоб зібрати допомогу для ЗСУ.

Про свою незвичайну подорож депутат розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter). Водночас він опублікував фотографію, яку було зроблено на Майдані Незалежності у столиці, підписавши його фразою "Я зробив це".

"Проїхав велосипедом від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває лише на відстані велосипедної поїздки, і щоб висловити підтримку захисникам", — написав Вага.

Він закликав зосередитись на тому, щоб допомогти Україні виграти війну, яку розв’язала Росія.

Зазначимо, що Крісто Енн Вага виїхав із Таллінна вранці 26 квітня. Естонський парламентар проводив благодійний збір спільно з організацією NAFO для купівлі повнопривідних автомобілів та FPV-дронів для ЗСУ. Початкова мета — 18 тисяч євро на два пікапи, які мають камери нічного бачення, а також вбудовані системи радіоелектронної боротьби та ще 14 тисяч євро для 35 FPV-дронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Естонія не має наміру відправляти на Батьківщину українських громадян призовного віку, навіть якщо їхні паспорти будуть простроченими.