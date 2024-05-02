Впав дах, всередині можуть бути люди: у Москві пожежа на заводі (відео)

Вогонь поширюється з шаленою швидкістю, рятувальники просять підтримки авіації

У Росії "епідемія" пожеж на заводах. Цього разу спалахнула будівля на сході Москви. Вогонь поширився на тисячі квадратів, а всередині можуть бути люди.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Дим від пожежі видно за кілька кілометрів від місця НП.

Перші повідомлення про пожежу з’явилися близько 22:00 у четвер, 2 травня. За деякими даними, горить завод із виробництва штучного каменю на вулиці Буракова. Вогонь спалахнув у меблевому цеху на 3-му поверсі та швидко поширився ще на два поверхи. Також звалилася покрівля на площі 1 тис. кв. м. Площа загоряння вже досягла 2,5 тисячі квадратів, йому присвоєно підвищений рівень складності.

Причини пожежі невідомі, на місце працюють 120 рятувальників, прокуратура, долучено два вертольоти для гасіння вогню та 35 одиниць техніки. На місце вилетіли борти Московського авіаційного центру. Усередині будівлі можуть бути люди, але інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Смоленській області РФ після атаки дронів почалася пожежа. Місцева влада стверджує, що мета атаки є об’єктами енергетичної інфраструктури.