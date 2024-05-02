Вперше в Україні: лікарня перетворилася на електростанцію й навіть продає надлишок енергії (фото)

Сотні лікарень зможуть стати ще й трошки електростанціями

В Україні з’явилася лікарня, яка почала продавати в мережу зайву електроенергію, що була вироблена за допомогою сонячних панелей. Мова про Хмельницький лікувально-діагностичний центр, на даху якого і встановлено панелі.

Про це повідомив народний депутат України Андрій Герус. Він зазначив, що панелі було встановлено минулого року.

"Зазвичай, СЕС на дахах лікарень виробляє електроенергію для власних потреб. Але відтепер в години, коли СЕС виробляє електроенергії більше, ніж поліклініки споживають, вироблений надлишок продається в мережу. Цей випадок поки є унікальним, але сотні лікарень зможуть стати ще й трошки електростанціями. Адже це також гроші для лікарень", — написав нардеп.

Панелі на даху лікарні

Нині, завдяки сонячним панелям, лікарня повністю задовольняє свої потреби та ще й має надлишок, який і продає державі. Загальна потужність сонячної електростанції — 100 кВт.

"Механізм активного споживача електроенергії став можливим завдяки прийнятому у 2023 році Закону щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України", — написав Герус та подякував команді Хмельницькобленерго за підтримку в отриманні статусу активного споживача для лікувального закладу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те на скільки вигідно встановлювати СЕС вдома та чи існують програми фінансової підтримки.