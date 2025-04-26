Масштабний збій в Україні: проблеми з картками, терміналами, "Новою поштою", "Дією" і не тільки

"Нова пошта" також страждає

26 квітня українці натрапили на серйозні перебої в роботі банківських сервісів та популярних онлайн-додатків. У соціальних мережах активно поширюється інформація про те, що не проходять оплати картками в магазинах, метро, а також через Apple Pay та Google Pay.

Про це повідомляє "Телеграф". За словами користувачів, частково або повністю не працюють онлайн-банкінги, зокрема "Ощадбанк" та "Дія", тоді як "Монобанк" функціонує з перебоями або стабільно, залежно від регіону.

"Нова пошта" також страждає від технічної проблеми — клієнти не можуть отримати посилки, бо в базі даних відсутнє з'єднання з сервером. У деяких відділеннях повністю зупинено обслуговування.

У "Дії" прокоментували ситуацію. У дописі йдеться, що завдяки заздалегідь налагодженій взаємодії з кількома центрами обробки даних, фахівці вже працюють над повним відновленням усіх функцій.

"Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою. Просимо вибачення за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння!", — додали в сервісі.

Поки що офіційні причини проблеми невідомі. У соцмережах люди діляться скаргами та подекуди й жартами, але більшість погоджується: це найбільший технічний збій протягом останніх місяців. Ситуація залишається нестабільною — стежимо за оновленнями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Telegram стався великий збій, що вплинув на користувачів в Україні та Росії. Багато людей скаржилися на труднощі з використанням додатку: у деяких не відкривалася програма, не надсилалися повідомлення, а також не завантажувалися медіафайли.