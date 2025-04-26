ШІ назвав високий ризик — понад 70%

У контексті наближення річниці Чорнобильської трагедії, яка відзначається 26 квітня, все частіше лунають тривожні прогнози щодо ймовірної нової ядерної провокації з боку Росії. Такі побоювання мають підґрунтя: за останні роки РФ неодноразово демонструвала зневагу до ядерної безпеки.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекта Grok, чи можлива нова ядерна катастрофа з вини Росії.

Аналіз базується на п’яти ключових чинниках, кожному з яких надано оцінку від 1 до 10:

Попередні дії Росії: вже були приклади ігнорування ядерної безпеки — окупація ЧАЕС, удар по саркофагу. Оцінка: 8/10.

вже були приклади ігнорування ядерної безпеки — окупація ЧАЕС, удар по саркофагу. Оцінка: 8/10. Ситуація на ЗАЕС: станція під контролем ворога, без кваліфікованого персоналу, з порушеннями техніки безпеки та військовими провокаціями. Оцінка: 9/10.

станція під контролем ворога, без кваліфікованого персоналу, з порушеннями техніки безпеки та військовими провокаціями. Оцінка: 9/10. Символізм дати: річниця Чорнобиля може бути використана для провокацій або шантажу. Оцінка: 7/10.

річниця Чорнобиля може бути використана для провокацій або шантажу. Оцінка: 7/10. Ризик випадкової аварії: через некомпетентність, недбале обслуговування та бойові дії. Оцінка: 8/10.

через некомпетентність, недбале обслуговування та бойові дії. Оцінка: 8/10. Стримувальний чинник: можливе зараження самої території Росії, що може гальмувати радикальні дії. Оцінка: 5/10.

Усереднена оцінка, за підрахунками ШІ, становить 7.4 з 10, або 74%, що свідчить про високий ризик. Хоча реальна ймовірність може змінюватися залежно від подальших подій, саме Запорізька АЕС залишається найбільш вразливою: вона перебуває в руках російських військових, активно використовується у війні, має великий запас ядерного палива й утримується без належного нагляду.

Запорізька АЕС, архівне фото з мережі

Чорнобильська АЕС також є потенційним кандидатом, однак це менш імовірно через її статус законсервованого об’єкта.

Чи може Росія інсценувати провокацію на Курській АЕС?

На уточнююче запитання, чи може Росія інсценувати аварію на Курській АЕС, щоб згодом звинуватити в цьому Україну, ШІ спрогнозував вірогідність такого сценарію на рівні 60%.Це пов’язано з кількома важливими причинами: Росія вже поводилася безвідповідально на інших ядерних об’єктах (наприклад, у Чорнобилі та на Запорізькій АЕС), активно поширює пропаганду проти України, а також має можливість використати таку подію для загострення ситуації у війні.

Курська АЕС, архівне фото з мережі

До того ж, Курська АЕС працює на застарілих реакторах, які більш вразливі до аварій. Хоча радіаційна загроза і для самих росіян може стримати такі дії, попередній досвід показує, що це не завжди зупиняє Кремль. Проте зауважується, що ця оцінка є спекулятивною , оскільки базується на непрямих даних і попередженнях, а не на прямих доказах.

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