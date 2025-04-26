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"Курайна" замість України. Росія запустила новий "ювелірний" фейк

Автор
Олена Руденко
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Автор
На брехню звернув увагу Остап Українець
На брехню звернув увагу Остап Українець. Фото Колаж "Телеграф"

Якщо уважно читати публікації, невідповідність очевидна, якщо не вчитуватися — виглядає адекватно

Російська пропаганда невтомно працює над перекручуванням фактів не лише щодо поточних подій, але й про історію України. Росіяни створили сторінку у Facebook, де поширюють нові фейкові наративи.

Про це розповів український письменник і перекладач Остап Українець. Він зазначив, що на сторінці "Курайна. Справжня історія українських козаків" російська пропаганда працює доволі майстерно.

Росіяни спотворюють реальність

"Ця сторінка місцями дуже палиться, місцями — просто ювелірна робота. Дуже глибоке розуміння ключових символів і конотацій, сказав би — глибше, ніж у багатьох наших культурних дієвців. Дуже тонке перекодування цих символів через наративи, які особливо апелюють до категорії людей, яким "Хай брехня, аби проукраїнська і політично доцільна", — пише Українець.

За його словами, якщо уважно читати публікації, невідповідність очевидна, але якщо просто читати серед стрічки — виглядає адекватно. Крім того, зазначає Українець, твердження на сторінці узгоджені з сучасним українським інфопростором, тому це працює "через елементарні, передсвідомі когнітивні механізми". Спотворена інформація добре надається до швидкого засвоєння.

"Це не заперечення наших національних наративів. Це переписування засновків, що лежать в їх основі. Росія очікувано швидко адаптується до наших інформаційних політик і фактуризації історичних наративів … Ці хлопці працюють не на відкидання чи заперечення наративу, а на формування сумніву в *окремих точках* його інтерпретації", — пише Остап Українець.

Він додав, що зараз Росія вкладається в рекламу сторінки та намагається збільшити охоплення. Письменник закликав українців не заходити на неї, а якщо з'являється реклама цієї сторінки — кидати скарги.

Як виглядає ідеологія сторінки

  • українці волелюбні, а всяка влада є насильством, тому державний устрій нам чужий, а наш природний стан — отаманство і клановість;
  • царський режим мобілізував козаків на війну, щоб його прислужники загарбали собі найкращі землі — це і є тим, що робить організована держава;
  • українські козаки і російські казаки — насправді той самий татарський народ.

"Якщо вам досі здається, що це просто наші власні дурачки вклали тисячі доларів у просування подібного, то в мене є питання до вашого критичного мислення", — резюмував Українець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час переговорів України та США в Саудівській Аравії мережею поширилося відео з Володимиром Зеленським, нібито він вставав там на коліна. Ролик змонтований досить реалістично, проте фактчекери знайшли масу помилок, які вказують на підробку.

Теги:
#Україна #Історія #Росія #Facebook #Фейки