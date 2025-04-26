В одному з обласних центрів України готуються подавати воду по годинах

Обласні центри не можуть самі змінити тарифи

Вже другий обласний центр в Україні опинився на межі водяного колапсу — в Полтаві заявили про необхідність введення графіків подачі води. Причина — в низьких тарифах. Міська та обласна влада перекладають відповідальність одна на одну, а в водоканалу тим часом — мільйонні борги.

Графік називають вельми жорсткий. "День є вода, а 2 дні немає. Відповідно не працюватиме й каналізація. Єдине, що не зупинимо — це очисні споруди", — цитують місцеві ЗМІ гендиректора обласного КП "Полтававодоканал" Юрія Заставського.

Невже тариф настільки низький

Як і в ситуації з Рівним, тарифи в Полтаві регулюються НКРЕКП, яка не бачить нагальної необхідності для зростання вартості водопостачання у великих містах. Наразі в Полтаві, тариф на воду становить 33,768 грн (централізоване водопостачання та водовідведення разом). Це зіставно з іншими обласними центрами. Тим часом в невеликих містах, які самі можуть регулювати вартість відповідно до ринкової, тариф подекуди зріс до 80 грн і більше.

В чинному тарифі вартість електроенергії складає близько половини. При цьому у КП борг за електроенергію — 40 млн грн.

Хто має відповідати за воду?

Місто та область не хочуть брати на себе дофінансування тарифів. Представники міськвлади аргументують це тим, що підприємство обласне, а місто таких грошей не має. Зазначимо, що серед клієнтів "Полтававодоканал" — 90% саме мешканці Полтави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри підвищення тарифу на воду, в одному з міст Дніпропетровської області проблеми не зникли. Води часто немає, а коли ж тиск настільки слабкий, що мешканці не можуть користуватися газовими колонками.