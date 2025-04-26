Упокой, Господи, їх душі: сильна молитва за померлих рідних у поминальні дні

Потрібно не лише прочитати текст, а й пропустити його зміст через себе

Після свята Великодня, на дев’ятий день, в Україні розпочинаються поминальні дні, які в народі називають Радониця (Проводи чи Гробки). Цього дня прийнято з теплотою у душі згадувати померлих рідних та близьких, а також слід помолитися за упокій їхньої душі.

"Телеграф" поділився сильною традиційною молитвою, яку обов’язково потрібно прочитати у поминальні дні. І важливо не лише прочитати текст, а й пропустити його зміст через себе.

Молитва у поминальні дні про душі померлих

Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те, чого їм нестає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою.

Сильна молитва у поминальні дні, Фото: Freepik

Упокой, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх [імена], родичів моїх [імена], благодійників моїх [імена], і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України [імена], і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь.

"Телеграф" писав раніше, як не розгнівати душі померлих у поминальні дні 2025 року. Є сім народних прикмет.