Росія почала бити по Україні новим дроном. Що відомо про "Бандероль"

Скоріше це баражуючий боєприпас, пояснив експерт

Нові безпілотники Росія почала використовувати для ударів по Україні. Зокрема протягом кількох тижнів ворог б'є по Одеській області новим дроном "Бандероль".

Про це розповів фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш у своєму Telegram-каналі. Цей безпілотник має реактивний двигун та рухається зі швидкістю 400-500 кілометрів на годину.

"Відомо про нього дуже мало. З відкритих джерел (сайт ГУР) можна зрозуміти, що це скоріше не БПЛА, а баражуючий боєприпас, за аналогією з КАБ, але з реактивним двигуном", — пише експерт.

Він додав, що поки лишаються незрозумілими кілька параметрів — носій цього виробу, потужність заряду і дальність роботи. Назва нового безпілотника давно була на слуху, проте лише зараз зафіксовано перші випадки його регулярного використання Росією.

"Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ (керована авіаційна бомба, — ред.), не зрозуміло", — резюмував фахівець.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни під час атак дронами використовують отруйні капсули з небезпечною речовиною. Чим це загрожує, розповів Григорій Дмитрів, кандидат хімічних наук.