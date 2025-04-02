Рейтинг Трампа падатиме, і тоді... Чекаєте? Поспішаю розчарувати - Роман Шрайк
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Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, чому не варто сподіватися на зниження рейтингу Трампа:
Постійно зустрічаю "боління", що рейтинг Трампа падатиме, падатиме, і тоді!..
Поспішаю розчарувати — і тоді нічого не буде.
Принаймні до січня 2027 року, коли прийде новий склад Конгресу, обраного у листопаді 2026 (переобирається вся Палата та 1/3 Сенату).
- В історії США було чотири імпічменти президента (у тому числі двічі у Трампа), але жоден з них не закінчився звільненням з посади.
- Вісім разів президенти помирали — четверо своєю смертю, чотирьох убили.
- Тільки один раз за всю історію президент США подав у відставку — Річард Ніксон через Уотергейтський скандал.
Для звільнення з посади необхідні 2/3 голосів у Сентаті. А це абсолютно нереально, якщо тільки не станеться пі**ець апокаліптичного масштабу. Лояльність республіканської більшості може підв'янути, але не настільки.
Якщо з якоїсь причини Трамп не доживе до кінця терміну, президентом стане Джей Ді Венс. При цьому вибори нового президента все одно відбудуться у листопаді 2028 року.
Чекати, що Трамп подасть у відставку через скандал, м’яко кажучи, наївно. В нього цих скандалів на дюжину ніксонів вистачить.
Тож поки що нам доведеться жити з президентом Трампом та республіканською більшістю в обох палатах Конгресу.
Процеси в американському суспільстві йдуть, але реалізуються вони лише у листопаді 2026 року на виборах до Конгресу, а потім у листопаді 2028 року на виборах президента.
- Як ілюстрація — вчора пройшли довибори до Палати представників у двох округах у Флориді.
Конгресмена Майка Волтца було призначено радником Трампа, а Метт Гетц погорів на наркопедофільському скандалі, не дочекавшись призначення Генпрокурором.
Натомість учора все одно були обрані республіканці. Єдина зміна — відсотки підтримки, які суттєво просіли.
У листопаді Волтц та Гетц перемогли з приблизно однаковим рахунком 67:33.
А лише через 5 місяців їхні наступники – з рахунком 57:43.
І тут суть не в особистостях. Ці відсотки, що впали, — відсотки підтримки республіканців у принципі.
Отже. На виборах у листопаді 2026 року республіканцям світить звізда, але це буде не скоро. А ми живемо тут і зараз.
Джерело: Telegram Романа Шрайка
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