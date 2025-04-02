Блогер та бізнесмен Роман Шрайк про те, чому не варто сподіватися на зниження рейтингу Трампа:

Постійно зустрічаю "боління", що рейтинг Трампа падатиме, падатиме, і тоді!..

Поспішаю розчарувати — і тоді нічого не буде.

Принаймні до січня 2027 року, коли прийде новий склад Конгресу, обраного у листопаді 2026 (переобирається вся Палата та 1/3 Сенату).

В історії США було чотири імпічменти президента (у тому числі двічі у Трампа), але жоден з них не закінчився звільненням з посади.

Вісім разів президенти помирали — четверо своєю смертю, чотирьох убили.

Тільки один раз за всю історію президент США подав у відставку — Річард Ніксон через Уотергейтський скандал.

Для звільнення з посади необхідні 2/3 голосів у Сентаті. А це абсолютно нереально, якщо тільки не станеться пі**ець апокаліптичного масштабу. Лояльність республіканської більшості може підв'янути, але не настільки.

Якщо з якоїсь причини Трамп не доживе до кінця терміну, президентом стане Джей Ді Венс. При цьому вибори нового президента все одно відбудуться у листопаді 2028 року.

Чекати, що Трамп подасть у відставку через скандал, м’яко кажучи, наївно. В нього цих скандалів на дюжину ніксонів вистачить.

Тож поки що нам доведеться жити з президентом Трампом та республіканською більшістю в обох палатах Конгресу.

Процеси в американському суспільстві йдуть, але реалізуються вони лише у листопаді 2026 року на виборах до Конгресу, а потім у листопаді 2028 року на виборах президента.

Як ілюстрація — вчора пройшли довибори до Палати представників у двох округах у Флориді.

Конгресмена Майка Волтца було призначено радником Трампа, а Метт Гетц погорів на наркопедофільському скандалі, не дочекавшись призначення Генпрокурором.

Натомість учора все одно були обрані республіканці. Єдина зміна — відсотки підтримки, які суттєво просіли.

У листопаді Волтц та Гетц перемогли з приблизно однаковим рахунком 67:33.

А лише через 5 місяців їхні наступники – з рахунком 57:43.

І тут суть не в особистостях. Ці відсотки, що впали, — відсотки підтримки республіканців у принципі.

Отже. На виборах у листопаді 2026 року республіканцям світить звізда, але це буде не скоро. А ми живемо тут і зараз.

Джерело: Telegram Романа Шрайка