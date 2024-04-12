У платіжці за світло вказана не та сума? Це може бути пов'язано з однією важливою деталлю

Такі випадки не є рідкістю

Українці щомісяця повинні передавати показники лічильника електроенергії та платити за спожитий енергоресурс. Проте інколи суми у платіжці відрізняються від власних розрахунків.

Це вказує на несвоєчасне передання показань з лічильника. У такому випадку розраховувати будуть витрати виходячи з попередніх показників, через що сума у платіжці буде іншою, пояснює пресслужба компанії YASNO.

"Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", — пише пресслужба компанії.

У випадку, якщо споживач не передає вчасно показання, то оператор системи розподілу бере до уваги минулі показники. Сума в платіжці формується виходячи з середньодобового використання.

Це можливо і в випадку, якщо споживачі зовсім не користувались електроенергією через від’їзд. Вони не передають показники, тому оператор системи розподілу враховує середньодобові показники. Відповідно, у платіжці буде зовсім не та сума.

"Аби завжди мати коректний рахунок, потрібно передавати показання за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного", — нагадує YASNO.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть вписати зайві кіловати при контрольному знятті показань лічильника електроенергії. Кожен споживач повинен про це знати.