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У платіжці за світло вказана не та сума? Це може бути пов'язано з однією важливою деталлю

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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До передачі показників варто ставитись серйозно Новина оновлена 12 квітня 2024, 18:07
До передачі показників варто ставитись серйозно. Фото Колаж "Телеграф"

Такі випадки не є рідкістю

Українці щомісяця повинні передавати показники лічильника електроенергії та платити за спожитий енергоресурс. Проте інколи суми у платіжці відрізняються від власних розрахунків.

Це вказує на несвоєчасне передання показань з лічильника. У такому випадку розраховувати будуть витрати виходячи з попередніх показників, через що сума у платіжці буде іншою, пояснює пресслужба компанії YASNO.

"Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", — пише пресслужба компанії.

У випадку, якщо споживач не передає вчасно показання, то оператор системи розподілу бере до уваги минулі показники. Сума в платіжці формується виходячи з середньодобового використання.

Це можливо і в випадку, якщо споживачі зовсім не користувались електроенергією через від’їзд. Вони не передають показники, тому оператор системи розподілу враховує середньодобові показники. Відповідно, у платіжці буде зовсім не та сума.

"Аби завжди мати коректний рахунок, потрібно передавати показання за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного", — нагадує YASNO.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть вписати зайві кіловати при контрольному знятті показань лічильника електроенергії. Кожен споживач повинен про це знати.

Теги:
#Електрика #Лічильник #Yasno